Priske: Mix emocí, inkasované góly nás mrzí. Šetřit Haraslína? Na to není čas

„Mix emocí,“ přikývl na tiskové konferenci dánský kouč. „Nemluvil bych o nespokojenosti, po výhře těžko můžeme být zklamaní, to jistě platí i pro fanoušky. Ale tři inkasované góly nás mrzí, hlavně ty dva za stavu 4:1, kdy jsme měli soupeře dorazit. Můžeme být spokojení s góly i s šancemi, musíme teď v naší cestě pokračovat dál. Zdokonalovat se v tom, co nás zdobí, co se nám daří. Už teď máme 73 bodů, což je dobrý počin.“

V lize jste na podzim doma téměř všechny zápasy vyhráli aspoň o dva góly, na jaře vždycky jen o gól. Co se změnilo?

Dobrá otázka. Určitě jsme měli po Vánocích období, kdy jsem nebyl spokojený s našimi výkony. Soupeři si proti nám vypracovávali dost šancí, dostávali jsme zbytečné góly, chyběla nám pohoda. Ale je třeba vidět, že jsme odehráli jedenáct zápasů v šestatřiceti dnech, program byl opravdu extrémně náročný. Nejen čtyři pohárové zápasy, ale i dvě derby, Plzeň, Slovácko, teď Baník. Určitě nejsem spokojený s některými inkasovanými góly, ale vidím posun v porovnání s prvními třemi zápasy po reprezentační pauze.

Vyhráli vám zápas s Baníkem střelci Kuchta a Birmančevič?

Byli hodně důležití. Oba mohli dát hattrick, ale i tak odehráli výborný zápas. Dlouhodobě si drží formu, výborně trénují.

Nechtěl jste Kuchtu nechat na hřišti, když měl šanci na hattrick?

Hodně se vydal, cítil jsem, že je čas ho vystřídat. Chtěli jsme také vidět v akci Olatunjiho a Karabce. Ale jsme s ním moc spokojení: pomáhá nám jak v útočné fázi, tak v obranné.

Co Tuci, třetí z útočníků? Střídal kvůli zranění.

Myslím, že bude v pohodě, měl jen křeč. Jeho role je podobná jako v případě Birmančeviče, Haraslína nebo Karabce: má si hledat prostor mezi řadami, hrát zády k brance soupeře, doplňovat Kuchtu, být nebezpečný ve vápně. I proti Baníku měl dobré momenty, něco se mu také nepovedlo, ale ve druhém poločase ukázal kvalitní výkon.

Tahoun Haraslín znovu naskočil ze střídačky. Šetříte ho, aby byl ready na nadstavbu?

Ne, to nedělám u nikoho. Jde nám jen o to, abychom vyhrávali, sbírali body. Hrají vždycky ti, kteří vypadají v zápasech i trénincích nejlépe. Na šetření není čas ani prostor.

Ještě řekněte, jak to je se záložníkem Ševčíkem? Za áčko hrál v lize na jaře jedinkrát, v posledních týdnech nenastupoval ani za béčko ve druhé lize. Nebojíte se, že bude stagnovat?

Určitě, to je na místě. U každého, kdo nehraje tak často, i když by si třeba šanci zasloužil, se toho obáváme. Snažíme se přemýšlet, jak s tím zacházet, jaký ta situace může mít dopad. Každý chce hrát v áčku, ale znovu musím zopakovat, že máme velkou konkurenci. Nemůžu dát prostor všem, tak to zkrátka je. Ale platí to i pro další, třeba pro Jakuba Peška. Musíme to pečlivě zvažovat - i s ohledem na to, že nám na nich záleží.