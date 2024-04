Markovič poprvé v lize za Baník. A hned na Spartě. Bylo to i trochu osobní, řekl

V sobotu odpoledne na Letné nahradil nemocnou jedničku Jiřího Letáčka. O tom, že půjde do brány, se Markovič dozvěděl krátce před zápasem.

„Lety byl nemocný a nevědělo se, jestli bude připraven. Na poslední chvíli mi trenéři řekli, že tam jdu já. Jsem rád, že jsem tu šanci dostal, ale bohužel jsme prohráli,“ líčil gólman, který byl od šestnácti ve Slavii. Baník ho koupil loni v létě.

Byl jste nervozní?

To bych neřekl, na Spartě už jsem ligu chytal. Za Baník jsme nastoupil v poháru, s týmem se znám. Nebyl důvod být nervózní.

Jak jste se cítil?

Asi to bude znít divně, když jsem dostal čtyři góly, což mě strašně štve, ale cítil jsme se dobře. Říkal jsem si, že se na začátku potřebuju něčím chytit, to se snad splnilo.

Zlikvidoval jste tutovku Kuchtovi, ale těsně před poločasem nedosáhl na střelu Birmančeviče. Vyčítáte si to?

Trefil to přesně za zadní tyč, možná to šlo i od ní. Musím se podívat, jestli jsem moc nestál na přední tyči. Každopádně to skvěle uklidil.

Po pauze jste dostal krátce po sobě dva góly po chybách obránců. Jak se pak brankář cítí?

Chyby k fotbalu patří. Rozdíl je v tom, že sparťani mají takovou kvalitu, že vás za to potrestají.

Byl jste dlouho ve Slavii, byl pro vás zápas na Spartě speciální?

Musím přiznat, že ano. Ta rivalita ve mně zůstala, i když jsem teď v Baníku. Bylo to pro mě i trochu osobní.