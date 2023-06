Šéfové Baníku pracují na obměně mužstva. Tým začal s pěti novými hráči

„Podívejte, ani nejsem opálený,“ usmál se Hapal na startu přípravy. „Byl jsem na chalupě, něco jsem tam odpracoval. Ale hlavně jsem byl čtrnáct dní s manželkou a dětmi.“ Ostravští včera trénovali bez reprezentantů do 21 let Filipa Kaloče a Karla Pojezného, Muhammeda Sanneha z Gambie a Gigliho Ndefeho z Angoly, který se vrací z hostování v Liberci.

S mužstvem se už naopak připravují útočník Abdullahi Tanko, který přišel z Varnsdorfu, a také další možné posily – záložníci Ewerton da Silva ze Slavie Praha a Filip Kubala z Hradce Králové a stoper Filip Blažek ze Skalice.

Bude dotažení jejich příchodů jen formalita?

„To říct nechci, protože víte, jak to ve fotbale je... Pracujeme na tom,“ odpověděl Hapal.

Připustil, že zástupci klubů mají zájem také o jednadvacetiletého brankáře Jakuba Markoviče a o rok mladšího slovenského záložníka Tomáše Riga. Oba jsou ze Slavie Praha, přičemž Markovič hostoval v Pardubicích a Rigo ve Vlašimi. Oba jsou nyní s reprezentacemi svých zemí do 21 let.

Do přípravy Baníku naskočil i nigerijský záložník David Fadairo. „Je tu na týdenní zkoušku,“ uvedl Pavel Hapal. „Uvidíme, jak se bude projevovat. Testy zvládl solidně a zatím se jeví slušně.“

Kouč připustil, že cizinců mají v nynějším kádru hodně. Zatím deset. „Zahraniční hráč musí být určitě nadstandardní, přesvědčit nás, aby mohl zůstat.“ Hapal se stále nevzdává návratu Eduarda Cadua a Srdjana Plavšiče, kteří v Baníku hostovali a po sezoně se vrátili do Plzně a Slavie. „Pořád doufám, ale nejsou naši, takže uvidíme, co se za dva měsíce přestupového období stane.“

Na Plavšiče by mohl navázat Ewerton... „To ano, ale moc rád bych je měl v mužstvu oba,“ řekl Hapal. „Jsou to nadstandardní hráči. Ewerton se v poslední době trápil se zraněními, začalo to nešťastným zákrokem v utkání se Zlínem. Co mám informace, měl by být už úplně fit. Má pět týdnů na to, aby se zase dostal do tempa.“

Každopádně na odchodu do Slavie je Muhamed Tijani a v mužstvu skončily zkušené opory Jan Laštůvka a Nemanja Kuzmanović.

„Ještě jsem s nimi neměl možnost mluvit, ale budu chtít s nimi navázat kontakt, osobně ještě vše prodiskutovat,“ komentoval odchod zkušených fotbalistů Pavel Hapal. „Konec v Baníku pro ně asi není jednoduchý, ale ze sportovního hlediska jsme se rozhodli jít jiným směrem. Rád bych jim poděkoval za práci, kterou pro Baník odvedli.“

Momentálně mají Ostravští na soupisce 32 hráčů.

„Ještě by se nám hodil levý bek. Věřím, že se něco do konce přestupového období nebo začátku sezony pohne. Ale určitě někdo i odejde, třeba na hostování,“ podotkl trenér Hapal.

Baník v přípravě odehraje šest utkání, první už tuto sobotu se Skalicí od 17.00 v Havířově.