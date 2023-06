Tetour je po zranění zpět a plánuje: Chci ze sebe vymáčknout více

Takács, který nehrál od září, se kvůli problémům s kolenem ještě tak brzy do hry nedostane. To Frydrych a Tetour by mohli být připraveni od začátku.

„Jsem šťastný, že jsem zvládl celý trénink a neměl žádné problémy,“ usmál se včera Daniel Tetour, který v lize chyběl od loňského listopadu. „Uvidíme, jaká bude zátěž od kondičáků, ale jsme domluveni, že když by mě to ještě bolelo, budu mít úlevu.“

Tetour se trápil s kolenem přes rok a půl. „Vždycky jsem se ho ale přes nějaké lehké bolesti nebo opichy snažil udržovat v provozu. V čem byl přesně problém, se nevědělo, až jsem nakonec šel na artroskopii, kde mi lékaři koleno vyčistili, a od té doby to vypadá dobře.“

Pomohly vám i zázračné ruce věhlasného fyzioterapeuta Pavla Koláře?

Určitě. Ale i pro něj to bylo těžké, protože koleno mě bolelo na neobvyklém místě. Také on chvíli zkoušel opichy, ale pak jsme se rozhodli pro operaci a doufám, že to byla správná volba.

S Baníkem jste na jaře prodloužil smlouvu, Jak jednání probíhalo?

Bylo to pro mě těžší, neboť jsem nehrál. Bylo těžké přemýšlet o tom, co bude, když jsem ani nevěděl, jestli budu zdravý. Jsem rád, že se vše vyřešilo a mohu nastoupit do přípravy hned od začátku.

Váhal jste, zda v Baníku pokračovat, anebo zkusit jít někam jinam?

Váhal jsem, to přiznám. Ale po tom, co jsem si vyslechl myšlenku, že to tady šéfové zkusí dělat trochu jinak, že bude prostor na to, aby se vytvořil kvalitní tým, tak jsem si řekl, že by to mohla být správná cesta. A i vzhledem k tomu, že jsem byl zraněný, byla to pro mě lepší volba, než se připojovat k nějakému nového týmu. Zdejší prostředí znám, takže to pro mě bylo snadnější.

O novou smlouvu jste nemohl zabojovat na hřišti. Dá se tedy říct, že jste v klubu už dříve zanechal dobrý dojem?

Doufám v to. Vedení si asi vyhodnotilo, že bych ještě mohl být prospěšný. A díky tomu, že jsem na konci sezony vypadal zdravotně slušně, se rozhodli dát mi další šanci.

Uznáváte, že jste ještě v Baníku nepředvedl vše, co se od vás čekalo, když jste v srpnu 2020 do Ostravy přicházel z Dukly Praha?

Jo. První sezonu, co jsem sem přestoupil, jsem se ale cítil super. Jenže už tu začaly další problémy s tím kolenem. K tomu bylo v klubu i dost změn, ať trenérských, nebo hráčských. Bylo to těžké. Chtěl bych, aby to tady fungovalo lépe a abych toho ze sebe tady vymáčkl více.

Každopádně z pohledu Baníku příští sezona už snad nemůže být horší, než byla ta minulá...

(Usmívá se) Nikdo si nepřeje, aby byla horší, ale těžko teď vyhlašovat nějaké cíle. Teď potřebujeme hlavně čas při budování mužstva, což by do budoucna mělo přinést úspěch.