Tetour maluje čerty na zeď: Očekávám, že už zase chytím covid

„Snad mi zdraví vydrží. Měli jsme měsíc volna, což bylo super, člověk se tak může dát snáze dohromady. Doufám, že se už nic neobjeví a příští sezonu zvládnu celou,“ dodal.

Na jaře vás nejvíce trápilo koleno?

Nejdříve to bylo koleno, ale pak přes různé nemoci, covidy jsem si ke konci sezony vyvrtnul kotník. Jaro bylo hodně nepovedené.

Covidu znovu začíná přibývat…

Očekávám, že to zase chytím (směje se).

Měl jste ho už snad třikrát, ne?

Dvakrát covid a bůhvíco dalšího. To mi ještě nezjistili.

Takže minulá sezona měla z vašeho pohledu spíše jakousi pachuť?

Nejen z mého, ale celého Baníku. Od hráčů až po vedení. Poháry jsme měli na dosah, ale jaro jsme nenastartovali, jak bychom chtěli, a pak už to bylo celé špatné.

Přitom, když jste se v březnu po zranění kolena vracel do sestavy, všichni čekali, že mužstvo hned zvednete...

Asi si přáli, že když se nedaří, že bych mohl pomoci, což asi nebylo reálné. Necítil jsem se dobře, nebyl jsem doléčený. Na to se nabalila další zranění, nemoci a nemohl jsem pracovat, jak bych chtěl.

Mužstvo nově převzal trenér Pavel Vrba. Jak se vám jeví?

Je asi brzy něco říkat, ale co nám na prvním tréninku říkal, mělo hlavu a patu. První dojem je dobrý.

Co jste si pomyslel, když jste se dozvěděl, že Baník povede zrovna trenér Vrba?

Pavel Vrba je jméno, v Česku uznávané. Říkal jsem si, že styl a herní způsob, jakým se prezentoval, by Baníku mohl svědčit. Mohl by přinést něco nového.

Třeba budete více hrát po zemi?

(Usmál se.) Bude to asi jiný herní styl než za předchozího trenéra.

V přípravě se v rámci oslav sta let Baníku střetnete s Celtikem Glasgow. Těšíte se?

Moc. Proti Celtiku jsem už jednou hrál, když nás s Duklou pozvali k sobě na jejich výroční zápas. Bylo to moc hezké, dokonce jsme vyhráli (5:3 v roce 2015). Tak doufám, že to zažiju znovu. A snad nás poženou naši fanoušci.