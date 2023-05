Kuzmanovič po debaklu Ostravy: Ten zápas shrnul celou sezonu

Baník v tomto ročníku nejvyšší domácí soutěže prohrál devět z osmnácti utkání!

„Jsem tady pět let a nikdy se nestalo, že bychom doma ztratili tolik zápasů. Je třeba se zamyslet, čím to je. Nechci to ani hodnotit, to musí udělat někdo jiný,“ prohlásil ostravský útočník Nemanja Kuzmanović.

Začátek utkání s Pardubicemi byl ale výborný...

Málokdy se stane, že dáte gól už v první minutě po chybě soupeře. Měla to být pro nás velká výhoda. Mohli jsme se uklidnit a kontrolovat ten zápas a věřit si víc. Paradoxně se stal úplný opak a ty první minuty nás přehrávali.

Čím to bylo?

Možná i tím, že jsme nevyužili dvě tři situace na to, abychom dali druhý gól. Musíme si vše probrat, proč Pardubice u nás nějakých šedesát sedmdesát minut dominovaly, přestože jim chyběli tři hráči ze základu. Ten zápas tak nějak shrnul celou sezonu. Nebo jaro. Několik zápasů jsme zvládli – Slovácko, Plzeň. Tím jsme ligu zachránili.

Ale ve skupině o udržení jste rozhodně být neměli, že?

Neměli, ale když vezmete ten dnešní zápas, že prohrajeme s Pardubicemi, které jsou třetí od konce, tak jsme v téhle skupině byli asi zaslouženě.

S Pardubicemi vám vůbec nevyšel začátek druhé půle, kdy jste dostali dva góly. Proč?

Oni nás zatlačili už na konci prvního a bylo jen otázkou času, kdy dostaneme gól. Navíc nám ho dali v poslední minutě a to je psychicky výhoda pro soupeře. Pak jsem se šel rozcvičovat, takže ty dva rychlé góly, co nám dali po přestávce, jsem neviděl. Je však ostuda nastoupit do poločasu a dostat dva góly. I kdybychom hráli proti Manchesteru City, tak se to nesmí stát.