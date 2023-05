Natankoval Baník góly? Z Varnsdorfu koupil nigerijského střelce Tanka

„Tanko za rok ve Varnsdorfu udělal neskutečný progres, zlepšil se ve všech směrech. Za jeho pracovitost a přístup k fotbalu si zaslouží posunout se výš,“ uvedl na klubovém webu Miroslav Holeňák, trenér Varnsdorfu.

„Nám samozřejmě bude strašně chybět, jeho góly nám pomohly, na druhou stranu je to jeden z našich cílů, abych naši hráči šli do ligy. A pokud možno, aby z toho byl ještě peněžní profit. Z tohoto pohledu Tanko splnil vše, co jsme od něj očekávali.“

Podle zákulisních informací se cena pětadvacetiletého kanonýra vyšplhala na pět milionů korun. Do Varnsdorfu přišel před sezonou 2022/23 jako volný hráč z portugalského Salgueiros. S patnácti góly se podělil o druhé místo v tabulce střelců druhé nejvyšší soutěže. Další čtyři branky připravil.

„Ve Varnsdorfu jsem se cítil skvěle, všichni mě přijali od prvního dne. Kluci v kabině mi hodně pomohli. Musím poděkovat trenérskému týmu za to, jak se mnou pracovali a dali mi příležitost. A samozřejmě panu majiteli Gabrielovi, že se mnou podepsal smlouvu. I díky nim jsem tam, kde jsem,“ prohlásil Tanko, jehož vyhlásili druhým nejlepším hráčem soutěže. „V každém mužstvu, ve kterém jsem byl, byla konkurence. Tak to má být, protože vás donutí ze sebe vymáčknout maximum.“

Abdullahi Tanko jako posila Baníku Ostrava

Na Bazalech podepsal tříletou smlouvu s opcí a Luděk Mikloško, šéf sportovního úseku Baníku, o něm na ostravském webu řekl: „Sledovali jsme jeho výkony ve druhé lize a je velice zajímavý hráč. Je skvěle rychlostně vybavený, má tah na bránu, je přímočarý. Jeho zápasová data jsou srovnatelná s Yirou Sorem, pokud jde o běžeckou stránku. Navíc se velmi rychle dokázal adaptovat v českém prostředí. Jak se více a více prosazoval, tak rostl zájem dalších klubů z první ligy. Byl to nakonec celkem boj, ale získali jsme ho do našich služeb.“

Tanko se pohybuje v evropském fotbale už šest let a nové výzvy se nemůže dočkat. „Těším se, že jdu do první ligy a do klubu, který má takovou diváckou podporu. Doufám, že se v Baníku dokážu prosadit a mužstvu pomůžu góly i svou hrou. Vím, že už se tu pár kluků z Nigérie prosadilo a chci být dalším z nich,“ vzkázal.