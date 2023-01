Fotbalisté Baníku na soustředění v Turecku zdolali Cracovii a vrací se domů

Ostravští se v sobotu z Turecka vracejí domů. Do jarní části první ligy vstoupí 29. ledna od 18.00 ve Zlíně.

„Nikdo nic v trénincích neošidil, takže věřím, že dobře odstartujeme,“ podotkl Hapal.

Do dalších mistrovských zápasů zbývá Baníku týden.

„Ten asi bude v jiných klimatických podmínkách, než jsme měli v Beleku. Hlavní však je, že hráči trénují s maximálním nasazením a jsou naprosto koncentrovaní. Už jsem z nich trochu cítil únavu, ale ta v této fázi přípravy přichází.“

Hapalovi chybějí marodi Ladislav Almási a Daniel Tetour. Naproti tomu po zranění už byli s týmem Jaroslav Svozil a Nemanja Kuzmanović.

„Jarda Svozil zatím neodehrál nic, protože ho zabrzdilo nateklé koleno, ale věřím, že se do tempa brzy vrátí,“ uvedl Pavel Hapal. „Kuzma po operaci menisku nějaké minuty odehrál. Snad bude co nejdříve připravený hrát naplno.“

V Beleku měl Baník tři brankáře – Martina Hrubého, Jana Laštůvku a Jiřího Letáčka.

„Všichni odchytali dobrá utkání,“ řekl Hapal. „Jedničkou samozřejmě zůstává Lašty. Jeho zkušenosti, ale i jak trénuje a jak se chystá, jsou na vysoké úrovni. Dvojku určovat nebudeme, vždy rozhodneme podle aktuální výkonnosti.“

Hapal připustil, že během příštího týdne by stávající kádr mohl rozšířit ještě jeden hráč. „Spíše jde o to, abychom na jednom postu zvýšili konkurenci,“ uvedl kouč, ale o koho jde, neprozradil. „Uvidíme, jak to dopadne.“