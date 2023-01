Obranu fotbalistů ostravského Baníku posílil albánský stoper Bitri

„Smlouvu má na delší dobu a navíc s opcí na její případné prodloužení,“ uvedl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Dodal, že Bitri vyšel z možných posil nejlépe. „Je vysoký (192 centimetrů – pozn. red.) a k tomu má dobrý pohyb. Jeví se nadějně ve vzdušných soubojích v obraně i útoku. A dobře je na tom i technicky, má konstruktivní rozehrávku,“ řekl Mikloško.

Bitri je desátým cizincem v ostravském kádru a pátým z balkánských zemí. „O to by jeho aklimatizace mohla být jednodušší. Věřím, že jeho balkánští spoluhráči si ho vezmou pod sebe,“ usmál se Luděk Mikloško.

Leč odmítl, že by Ostravští chtěli sázet především na balkánské fotbalisty. „To, že jich máme pět, je vyloženě náhoda. Z hráčů, které jsme sledovali, nám Eneo Bitri do týmu zapadá nejlépe.“

I tím, že jde o pravonohého stopera. „Z těch, co jsou připraveni hrát, je pravák jen Michal Frydrych. David Lischka a Karel Pojezný jsou levonozí.“

Nadějný Patrik Měkota se zranil a Jaroslava Svozila stále trápí koleno po vážné operaci, takže zatím není připravený naskočit do hry. „Nechtěli jsme do sezony jít s tím, že bychom neměli v případě stopera kam sáhnout, pokud by se některý třeba zranil,“ uvedl Mikloško.

Jen ho mrzí, že se přestup Bitriho nepovedlo dotáhnout před soustředěním Baníku v tureckém Beleku. „Ale rozehraný je, protože byl herně dostatečně vytížený. V tom nebude problém. Uvidíme, jak zapadne do kolektivu, kolik času bude potřebovat, aby se aklimatizoval, ale věříme, že se do toho dostane velice rychle.“

Eneo Bitri zatím odehrál tři duely za národní mužstvo. Začínal v klubu Tomori. V Partizani, týmu z Tirany, který je momentálně druhý v nejvyšší albánské soutěži, je od léta 2018. Z něj si loni na půl sezony odskočil do ázerbájdžánské Astany.

Na startu jarní části první ligy, kterou Baník začne v neděli v 18.00 ve Zlíně, by mohl přijít ještě jeden hráč. „Hledáme levého beka, ten post bychom chtěli doplnit. Jinak je mančaft plný,“ řekl Luděk Mikloško.