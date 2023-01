Všichni mají strach, že nebudeme připraveni, říká trenér Baníku Hapal

Útočník Almási se zranil a vrátil se do Ostravy Fotbalisté ostravského Baníku v přípravném duelu vyhráli ve Skalici 2:0, ale utkání nedohrál útočník Ladislav Almási. Ve 26. minutě špatně došlápl a kvůli poraněnému kotníku, který ho trápil už před a během této sezony, odstoupil. „Slovenský útočník se vrací do Ostravy a ve středu se podrobí vyšetření magnetickou rezonancí, které by mělo určit přesnou diagnózu,“ informovali zástupci klubu na Twitteru. Pokud by nešlo o nic vážného, vyrazil by Almási co nejdříve na soustředění za mužstvem. Ostravský trenér Pavel Hapal uvedl, že utkání s předposledním celkem nejvyšší slovenské soutěže bylo svižné. „Zátěž jsme se snažili rovnoměrně rozložit mezi všechny hráče,“ podotkl kouč. „Běžecky to bylo z naší strany výborné. Jsem spokojený nejen s výsledkem, ale i s tím, že jsme vzadu udrželi nulu. Teď ještě potrénujeme.“ O góly se postarali Cadu a Buchta. Nejprve centroval zprava brazilský záložník a Buchta hlavičkoval. Pak si role vyměnili s tím, že Buchta nahrával zleva.