Slovan trénuje na Maltě bez Tiéhiho, Jablonec prověří švýcarský Sion

I když na severu Čech v těchto dnech nepanují typické zimní podmínky a dá se trénovat i na přírodní trávě, počasí v přímořských oblastech je přece jen o dost příjemnější.

„Tréninkové podmínky na Maltě jsou fantastické. Trávník je skvěle připravený a je zde také pěkný stadion. Těšíme se na následujících deset dní,“ řekl liberecký záložník Karol Mészáros po prvním tréninku na Maltě.

Svěřence trenéra Luboše Kozla na středomořském ostrově nečeká jen herní soustředění, ale také start na přípravném turnaji Tipsport Malta Cup. Kromě Liberce se na něm představí Zlín, dále špičkové slovenské týmy z Trnavy a Trenčína, rakouský prvoligový Tirol a druholigový německý Sandhausen.

Slovan vstoupí do turnaje středečním utkáním s Tirolem, které začíná v 11 hodin. V sobotu ho čeká Trenčín a 19. ledna pak zápas o umístění.

Liberecká výprava se přesunula na Maltu v pondělí. V nominaci bylo celkem 24 hráčů, mezi nimi i nováček Hugo Jan Bačkovský, jenž doplnil brankářskou dvojici Vliegen – Pešl. Mladý gólman, který naposledy působil v Bohemians, přišel ze Sparty na hostování s opcí. „Chci se tady poprat o místo jedničky,“ prohlásil sebevědomě.

Kouč Kozel doufá, že na Maltu dorazí i další posily. Slavia si stáhla z hostování kanonýra Micka van Burena a stopera Maksyma Talovjerova, kteří patřili do základní sestavy. Na soustředění zatím neodcestovala dvojice Lukáš Červ a Filip Prebsl. Mají však jen menší zdravotní problémy a k týmu by se měli brzy připojit.

V liberecké výpravě chyběl i záložník Christ Tiéhi. Ten se sice vrátil z hostování ze Slavie, obratem však odcestoval na zdravotní testy do anglického Wiganu. Hráč, který má občanství Francie i Pobřeží slonoviny, by tam měl na jaře působit na hostování. V případě, že se aktuálně poslední tým druhé nejvyšší soutěže zachrání, by Tiéhi do Wiganu přestoupil. Liberecký klub by v takovém případě podle serveru Wigan Today inkasoval 880 tisíc liber, což je v přepočtu asi 24 milionů korun.

Jablonecké prověří švýcarský Sion a dva celky z Maďarska

Stejně jako v několika předchozích letech stráví fotbalisté FK Jablonec klíčovou herní fázi zimní přípravy ve Španělsku poblíž Marbelly. Na osvědčené místo vyrazili včera odpoledne a připravovat se tam budou do 20. ledna.

Během soustředění odehrají svěřenci trenéra Davida Horejše tři zápasy – se švýcarským prvoligovým FC Sion (pátek 13. 1.) a s maďarskými celky Diósgöri VTK (2. liga, pondělí 16. 1.) a Puskás Akadémia (1. liga, čtvrtek 19. ledna).

„Těšíme se na skvělé podmínky a na tři soupeře, kteří nás prověří na ligu co nejlépe. Stále řešíme doplnění týmu,“ uvedl kouč David Horejš.

Oproti podzimní části odešel z Jablonce malajsijský reprezentant Cools, žádnou posilu zatím čtrnáctý tým tabulky první ligy neohlásil.