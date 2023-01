Baník zahájil společnou přípravu. Trenér Hapal velké posily nehledá

Juroška: Doufám, že to bude stále lepší Žádná společná kondiční příprava. Fotbalisté Baníku Ostrava na rozdíl od předešlých let dostali individuální tréninkové plány a od 12. prosince na kondici pracovali samostatně. „První společný trénink ukázal, že je vše v pořádku, že tady není nikdo, kdo by v prosinci spal, nebo netrénoval, nebo že by ty objemy byly malé,“ řekl v pondělí ostravský obránce Jan Juroška. „Někteří jsme se scházeli i tady na Bazalech a připravovali se společně.“ Dali jste si i jen tak fotbálek?

To ne, měli jsme jasně daný individuální plán, který nám připravili kondičáci. Ten jsme museli plnit. Byli jsme monitorováni, takže od dvanáctého prosince jsme byli v procesu. Trenér Pavel Hapal říkal, že je dobré, když si hráči od sebe na nějaký čas odpočinou. Takže ve vašem případě to neplatilo?

Někteří místní kluci a ti, co tady zrovna byli, jsme se někdy sešli a trénovali společně. Předtím jsme volno měli, protože tentokrát podzim skončil dříve než obvykle. Ale je pravda, že je důležité, abychom nebyli pořád pohromadě. Říká se však, že těžké tréninky se v partě snášejí lépe.

Ano, ale na druhou stranu není špatné se na nějaký čas rozloučit a trénovat individuálně. Člověk si udělá trénink podle sebe. Třeba vše zvládne dopoledne a má klid. Je na každém, jak mu to vyhovuje. Když v Ostravě bylo v prosinci hodně sněhu, spoluhráč Nemanja Kuzmanović vám prý posílal fotky z Kataru, kde byl s kamarády na mistrovství světa a užíval si tepla...

Jo, provokoval. (směje se) Byl to od něj takový hec. Zdá se, že mužstvo se přes zimu nezmění. Je to velké plus?

Vždycky je velké plus, když jsou hráči na sebe zvyklí a jsou déle pospolu. Doufám, že na pozitivní konec podzimu navážeme a bude to stále lepší. Po zranění jste se dostával do tempa až v závěru podzimu. Už jste v pořádku?

Nechci to zakřiknout, ale na konci podzimu jsem se cítil dobře. Musím kvalitně potrénovat. Navíc jarní část ligy začne už koncem ledna. Na první kolo se těšíme. To nastoupíte ve Zlíně, který vede váš někdejší trenér Vrba...

Možná to bude specifické, ale pro nás se nic nemění. První zápas po pauze je důležitý a my budeme chtít uspět.