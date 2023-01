To nejtěžší máme za sebou, říká Bílek před soustředěním ve Španělsku

„Zrušení přípravy s Pardubicemi jsme vyhodnotili jako nejlepší možnou variantu. Zranili se Jan Kliment, Radim Řezník i Mohamed Tijani, i někteří další měli problémy. Bylo lepší zařadit trénink a dát se dohromady pro soustředění,“ svěřil se 57letý kouč Bílek před cestou na jih Evropy.

Jak tedy hodnotíte první část zimní přípravy? Mají hráči to nejnáročnější za sebou?

Trénujeme od prosince, máme za sebou nějaké tři týdny. Začátky jsou pro hráče vždycky těžké, je tam hodně běhání a posilování. Ale ano, dá se říct, že to nejtěžší máme za sebou. Teď jedeme na soustředění, kde se zaměříme hlavně na herní věci a prvky naší hry.

Mladý Gólman Zadražil už je viktoriánem Fotbalisty Plzně posílil 22letý gólman Adam Zadražil, který už s obhájcem titulu zahájil přípravu. Viktoria bývalého mládežnického reprezentanta získala z druholigového Táborska na půlroční hostování s opcí. S týmem na soustředění naopak kromě zmíněného tria zraněných neodcestoval Fortune Bassey, jehož budoucnost klub řeší.

Co všechno hráče ve Španělsku čeká?

Budeme stále trénovat dvoufázově, k tomu jsou na programu tři přípravné zápasy. Měli bychom vyladit herní stránku a zároveň je pro nás důležité, že se k nám připojí hráči, kteří doposud nebyli úplně k dispozici. Věřím, že postupně budeme kompletní.

Do Benidormu s vámi míří i mladíci Pavel Gaszczyk, Adam Kronus a Adam Pešek. Řekli si o výraznější šanci?

Ano. Jedou proto, že pracovali dobře a vypadají dobře i herně. A chceme mít zároveň dostatečně široký kádr pro kvalitní trénink. Je dobře, že dostávají tuto možnost.

Tým doplnil nigerijský útočník Rafiu Durosinmi z Karviné. Jaké jsou jeho přednosti?

Sledovali jsme ho delší dobu. Je to mladý kluk, vysoký, má dobrý pohyb a je velmi rychlý. I vzhledem ke zranění Honzy Klimenta jsem rád, měl by nám v ofenzivě pomoci.

Soupeře na soustředění jste vybírali i s ohledem na ligový start, nebo šlo spíš o to mít konfrontaci se zahraničními celky?

Je důležité, abychom se pravidelně potkávali se zahraničními celky, pro hráče je to dobré srovnání. Heidenheim je třetí tým druhé německé bundesligy, tedy nesmírně kvalitní soupeř. Poté nás čekají mistři Maďarska a Norska. Takže jsem za tuto kvalitní konfrontaci rád.

Předpokládáte, že do třetího utkání ve Španělsku proti Molde už vyberete základní sestavu, se kterou s největší pravděpodobností budete o týden později počítat i do prvního jarního ligového utkání?

Bude záležet na zdravotním stavu, přece jen bude ještě týden do mistrovského zápasu. Ale samozřejmě to k tomu směřujeme.

Jarní část Fortuna ligy se blíží, čeká vás tuhý boj při cestě za obhajobou titulu. Jak to vnímáte?

Už se to blíží, těšíme se na první zápas. Ligu máme dobře rozehranou a potřebujeme chytit hned její úvod, předvádět dobrou hru a dělat fanouškům radost. Doufám, že se i naši příznivci těší a nenechají si hned první zápas ujít.