Jasno o sestavě máme, hlásí Baník. Fotbalisté jsou připraveni na jaro

Má kouč jasno o tom, v jaké sestavě Ostravští ve Zlíně vyběhnou? „Máme,“ odpověděl i za celý realizační tým. „Ještě přemýšlíme o dvou postech, ale to spíše směrem k soupeři. Nejde o naše kluky, protože každý z nich, kdo v přípravě nastoupil, odvedl dobrý výkon. Využít můžeme všechny hráče. Nebyl tam žádný propadák.“

Každopádně kvůli nataženým vazům v kotníku bude Baníku chybět nejlepší střelec Ladislav Almási.

„To je největší problém, protože už v letní přípravě měl potíže s kotníkem. Pak se znovu dostával do tempa a teď zase vypadl ze zimní přípravy. Nejdříve měl antibiotika a nyní to je kvůli kotníku,“ řekl Pavel Hapal. „Věřím, že se do hry vrátí co nejdříve.“

Dříve než za čtyři týdny to ale zřejmě nebude. „Po prvních prognózách to bylo až šest týdnů. Snad to budou ty čtyři. Co mám informace, co jsme se s Lacem bavili, tak nemá s kotníkem problémy většího rázu.“

V zimní přestávce z mužstva nikdo neodešel. Jedinou posilou je albánský reprezentační stoper Eneo Bitri, který podepsal smlouvu na rok a půl s opcí. „Musí se rozkoukat, ale je to zkušený hráč, byl kapitánem Partizani,“ zmínil Hapal druhý tým albánské ligy, odkud obránce přišel.

„Měli jsme ho naskautovaného. Viděl jsem ho v některých utkáních, i když ne naživo, ale v televizních. Bude záležet jen na něm, jak brzo se zakomponuje. Dáme mu nějaký čas na aklimatizaci, aby byl nachystaný. Má výhodu v tom, že teď pravidelně soutěž hrál.“

Kouč upozornil, že Baník je pro něj nové mužstvo, takže se nejprve potřebuje rozkoukat. „Tento týden dostává prostor a budeme se rozhodovat, kdy by mohl naskočit do ligy. Možná od prvního utkání nebo v tom dalším.“

Podle Hapala je Bitri velice silný ve vzduchu. „Má na to i figuru. Na svou výšku je pohyblivý, rychlý. Technicky je velice slušně vybavený, takže věřím, že do týmu zapadne.“

Trenér připustil, že ve hře byl i příchod brazilského obránce. „Měli jsme několik variant. Ale řekli jsme si, že Albánie hraje v podobných klimatických podmínkách jako my. A Bitri by nám mohl vyhovovat i podle stylu hry.“

Jednou z variant by mohla být i sestava se třemi stopery.

„Je to ve hře,“ potvrdil Hapal. „Chtěli jsme, abychom i tuto možnost měli, ale zatím jsme ji netrénovali. Zkusili jsme tak hrát v některých utkáních a je to dobrá alternativa. Když si všimnete, tak v české lize na to přešla spousta klubů, tak ani my nechceme být pozadu. Jde o to, abychom měli více možností.“