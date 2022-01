Ofenzivu fotbalistů Liberce posílil nigerijský útočník Ghali

Ghali, který v minulosti nastupoval za nigerijskou reprezentační dvacítku, působil v Trenčíně poslední dva roky. Je ofenzivním univerzálem, hrát může na levém i pravém křídle. Naposledy skóroval za Trenčín v minulém týdnu v utkání Tipsport ligy proti Vyškovu.

„Těším se, až se budu moct připojit k týmu. Je to pro mě pocta a doufám, že i dobrý krok pro mou fotbalovou kariéru. O českém fotbale mi leccos řekli moji krajané Muhamed Tijani nebo Yira Sor, kteří tu působí,“ uvedl na webu Slovanu Ghali. Věří, že se naučí česky. „Nějaká slova jsem se během dvou let na Slovensku naučil, tak snad mi to v začátcích pomůže,“ dodal s úsměvem.