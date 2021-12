Liberecký trenér Kozel po podzimu: Náš bodový zisk je nad očekávání

„V tuto chvíli není důležité být na šestém místě, důležitější je pozice po třicátém kole. Hlavní je, že jsme se utrhli od spodku tabulky, a když budeme takto pokračovat, vyhneme se bezprostřednímu boji o záchranu,“ říká trenér Luboš Kozel.

Liberec si pod jeho vedením připsal 7 výher, 2 remízy a 4 prohry a Kozel tak po poslední domácí remíze s Budějovicemi mohl hodnotit sezonu celkem pozitivně. O jakých tématech mluvil?

O své misi ve Slovanu

Cíl byl jediný: dostat klub v tabulce výš a vyhnout se záchranářským bojům. Myslím si, že to se nám zatím daří. Kdyby se mě před začátkem angažmá někdo zeptal, jestli bych bral 24 bodů po podzimní části, asi bych to vzal všemi deseti. Kdybychom porazili Budějovice, bylo by to ještě lepší. I tak naše momentální postavení a bodový zisk jsou nad očekávání a určitě se na ně dá navázat.

O výkonech týmu

Prohráli jsme jen na Spartě, Slavii a v Plzni, kde je těžké dělat body. Pak jsme doma podlehli Baníku, což mě mrzí asi nejvíc, ale utkání bylo zase ovlivněno brzkým vyloučením Tiéhiho. Všechny ostatní zápasy jsme zvládli, jak jsme chtěli a možná ještě o něco lépe. Když budu hodnotit ryze výkony a herní stránku, někdy je to lepší a někdy zase horší. Ale určitý rys se do hry promítl, vidíme ho a máme na čem stavět.

O zimních změnách v kádru

Něco se dá předvídat a něco se stane, když to vůbec nečekáte... Ale máme 24 hráčů a bylo by lepší, kdyby někteří z nich odešli. Kádr je až příliš široký, není pro trenéra jednoduché držet celý tým v tempu. Koneckonců hraje jen jedenáct hráčů a třináct jich v daném kole sedí. Zároveň víme, které posty bychom chtěli zkvalitnit a které hráče adresně přivést. Máme jména, ale nechtěl bych je zveřejňovat. Nic není hotového.

O odchodech hostujících hráčů

Se všemi jsme mluvili, ale nic není dané. Jde o hráče pod smlouvou a situace je v jednání. U hostujících je ve smlouvách zmínka, že si je klub může stáhnout. Takže to není úplně na nás. Aktuálně ale nevím o nikom, kdo by měl odejít jistě.

O zimní přípravě

Sejdeme se 3. ledna, začneme v Liberci a posléze bychom měli odcestovat do Turecka na soustředění. Liga bude znovu pokračovat už 5. února, takže máme zhruba měsíc.