Ghali prodloužil smlouvu v Liberci. Má obrovský potenciál, těší vedení

Venku se v 15. ligovém kole představí i čtrnáctý Jablonec, který dnes od 15.00 čeká extrémně důležitý souboj na hřišti posledního Zlína. Ten zatím pod novým trenérem Červenou ještě neprohrál a nedostal ani gól. Jablonec má na svého protivníka jen dvoubodový náskok a v případě prohry by mohl klesnout na samotné dno tabulky. „Čeká nás těžký zápas, je to o psychice. Máme za sebou dva zápasy s těžkými soupeři z vršku tabulky a vyválčili jsme čtyři body. Chceme navázat na výkon z Ostravy a druhý poločas s Olomoucí, ten už nebyl špatný. Ale je to normální zápas jako každý jiný, nebavíme se o tom, že je to zápas o všechno nebo tak něco, jako říkají jiní trenéři. Není, jsme v půlce ligy a tabulka je hodně vyrovnaná,“ upozornil trenér Radoslav Látal.