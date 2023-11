Hra vzadu funguje, těší hradeckého Čecha. Teď se jeho tým nadře na góly

„Statistiky o něčem vypovídají a tady ukazují, že nám hra vzadu funguje,“ říká obránce, který se ze sestavy nechtěně poroučel ještě za hlavního kouče Jozefa Webera. Vrátil se do ní už pod vedením Václava Kotala.

Za výhru nad Teplicemi a za remízu na Slovácku byly čtyři body do prvoligové tabulky. Při vyrovnanosti ligy je to asi hodně potěšující?

Za ty body jsme opravdu rádi. I třeba za ten jeden na Slovácku, kde se všem týmům hraje špatně. My jsme tam navíc nedostali gól.

Také jste ale žádný nedali...

To je bohužel pravda. Jak se nám teď daří v obraně, o to větší problémy máme v útoku. Teď se na góly hodně nadřeme, šance spalujeme, takže se musíme nyní zaměřit na to. mít větší klid ve finální fázi a také v koncovce.

Vy jste měl ligovou či pohárovou pauzu od zápasu v Ostravě na Baníku, který se hrál v polovině srpna. Těžké období?

Bohužel jsem se v Ostravě zranil, hnul jsem si se zády. Měsíc a půl jsem s tím laboroval a dával jsem se do kupy. Cesta zpátky pak vedla přes béčko, tak to prostě ve fotbale je. Na šanci se pak někdy musí čekat a jsem rád, že přišla.

Ve chvíli, kdy tým potřeboval body, aby se nedostal do problémů. I kvůli vyrovnanosti ligy, která polovině týmů nedává klid. Co jí říkáte?

Na jednu stranu bych ten těžký klid bral, ale na druhou vás bych bral i jednu výhru, jež by nás mohla dostat do lepších pozic nahoru. Takže je to takové obousměrné a každý rok trochu jinak. Minulý rok byl podobný, před dvěma lety byla vzadu odskočená Karviná a na konci tabulky to bylo to roztaženější. Uvidíme, jak to bude letos.

Poslední kola ukazují, že spíše vývoj ligy spěje k vyrovnanosti. Co říkáte výsledkům týmů, které jsou dole? Třeba Zlína?

On to ale není jen Zlín, vyhrává víc týmů ze spodní části tabulky, konkrétně Zlínu se po změně trenéra bylo to. My se musíme koukat hlavně na sebe a naše zápasy vyhrávat.

Prvním z nich bude v sobotu domácí duel s Libercem. Jaký očekáváte souboj s týmem, který je jen kousek před vámi?

Že to bude utkání s kvalitním soupeřem, těžký zápas, před nímž doufáme v plný malšák, který nás bude hnát dopředu.

V čem bude Liberec nejvíc nebezpečný?

Chce hrát kombinační fotbal, ale zároveň je dobrý v osobních soubojích, takže to s nimi vždycky bolí, My ale budeme chtít hrát naši hru a doufám, že to vyjde a že navážeme na předcházející domácí výhru.