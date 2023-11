Hradec v polovině sezony: Nová aréna, méně bodů a velmi brzká výměna

Jako do fotbalového chrámu, který jim byl dlouhá desetiletí upírán.

U toho druhého zklamáni určitě nejsou. Návštěva fotbalového zápasu v Hradci Králové jim dávala v první polovině základní části letošního ligového ročníku zapomenout na ústrky, kterých se jim dostávalo.

První fotbalový zápas na novém stadionu v Hradci Králové

Nové prostředí si užívají i fotbalisté, dávají ho jako krásný příklad, jak takový stadion doplněný přízní fanoušků může jejich výkonům pomoci. Jenomže tady pozor! Kdo čekal, že Hradec po návratu z mladoboleslavského azylu bodově ještě více rozkvete oproti již zmíněným azylovým sezonám, je možná trochu rozpačitý. I když ruku na srdce: šlo to v případě klubu, jakým Hradec je a jak úspěšný v oněch zmíněných sezonách byl, vůbec realizovat?

Těžká odpověď na otázku, která se po odehrání 15 kol nabízí.

Co tedy přinesly první měsíce nové éry hradeckého klubu?

1. Očekávaný zájem fanoušků

Třikrát návštěva přes 9 000 diváků, z toho dvakrát nebylo vyprodáno jen kvůli tomu, že se nepodařilo zaplnit kapacitu vyhrazenou pro hostující fanoušky. Také zbývající čtyři zápasy s velmi dobrou návštěvností, což dohromady dává Hradci prozatímní průměrnou návštěvnost lehce přes 8 000 diváků a sympatické 5. místo v pořadí všech klubů. Nová aréna v tomto směru naplnila očekávání, atmosféra vždy velmi dobrá, byť samotné vedení klubu tuší, že po letech na nesympatickém stadionu a následném azylu je třeba hradeckého fanouška do dění klubu ještě víc vtáhnout. Začátek se povedl, jak to bude dál?

První fotbalový zápas na novém stadionu v Hradci Králové.

2. Rekordně brzká výměna

Nastoupit do angažmá po velezkušeném kouči Koubkovi, jenž své kvality s nováčkem v jeho prvních dvou sezonách po postupu prokázal velmi dobrým bodovým ziskem, může být ošidná.

Trenér Jozef Weber se o tom přesvědčil velmi záhy, konec po pouhých osmi kolech patří k hradeckým rekordům, byť hradecké řešení nebylo v tomto ligovém ročníku v soutěži první, jen několik dnů před ním se k tomu odhodlala tehdy poslední Karviná.

Jozef Weber, bývalý trenér fotbalistů Hradce Králové

Co Weberovi po pár týdnech zlomilo vaz? Určitě výsledky a s ním spojený bodový zisk sedmi bodů v osmi kolech. Jen pro srovnání: Koubek jich s týmem vydoloval před dvěma lety v pozici nováčka soutěže 12, loni pak ještě o jeden víc.

Vedle počtu bodů, který nekorespondoval se slavnostní náladou z nové arény, pak v neprospěch Webera mluvil i fakt, že s atmosférou v kabině asi nebylo vše v úplném pořádku. I když z tohoto pohledu na to možná až příliš černé světlo přináší vzájemná nedůvěra trenéra s krajním obráncem Matějem Smržem, jež se táhla z předcházející spolupráce obou. Smrž nakonec pod Weberem hrát nechtěl a odešel, pachuť z toho asi zůstala.

3. Kotal zastavil příděly

Vedení Hradce k odvolání Webera přistoupilo poté, co tým mezi šestým a osmým kolem nezískal ani bod a inkasoval deset gólů.

Trenér Hradce Králové Václav Kotal.

Možná i proto jej svěřilo Václavu Kotalovi, zkušenostmi podobné kapacitě, jakou je Koubek. Zlom přišel hned v tom smyslu, že vyhlášený pedant na poctivou defenzivu tým vycepoval tak, že gólové příděly ustaly. Nebýt tří gólů od pražské Sparty, pak by tato bilance byla přímo skvělá, ve zbývajících šesti duelech pod vedením nového kouče Hradec inkasoval jen tři branky, což z něj aktuálně dělá jeden z nejméně inkasujících týmů celé soutěže.

4. Hledání střelce

Zastavit pečlivou defenzivou inkasování gólů je jedna věc, ale přidat k tomu zároveň góly vstřelené je druhá. A zároveň velmi obtížná.

Trochu jiný styl, k tomu důraz na to, aby se v obraně nedělaly chyby, jsou pro ofenzivní hráče těžkým oříškem. Ukazuje to i příklad Hradce. Vstřelit gól pro něj je za této konstelace dost obtížné, v sedmi zápasech se mu to povedlo jen pětkrát. „Hledáme správného střelce,“ posteskl si kouč Kotal po porážce 0:1 v Karviné.

Nejlepším střelcem poloviny základní části je se třemi góly mladý Daniel Horák

Byla charakteristická pro hru týmu v posledních týdnech. Byť šancí není přehršel, tak jsou, jenomže střelci často selhávají. Vidět to pak je právě proto, že jich není tolik, aby si tento luxus mohli v takové míře dovolit. Na produktivitě to pak je vidět, pod Kotalem tým ani v jednom zápase nevstřelil víc než jeden gól. I díky tomu, že to nejde střelcům.

Vašulín vstřelil o víkendu teprve svůj druhý gól sezony, další útočník Šašinka má na kontě jeden, nově příchozí Hais nic, stejně jako Koubek, jenž ale byl část podzimu zraněný. A tak nejlepším střelcem poloviny základní části je se třemi góly mladý Horák, jenž ale ofenzivu střídá s povinnostmi při bránění. Tady Hradec i kvůli odchodu Kubaly zatím tápe.

5. Podzimní výsledek

Tento titulek je trochu zavádějící, protože liga na podzim dál pokračuje. Srovnání ale nabízí. Kotal bodový průměr na zápas sice o pár setinek vylepšil, ale nakonec je z toho 16 bodů, o pět méně než při nováčkovské sezoně před dvěma lety a dokonce o sedm než v minulé. Částečně zachránit to ještě mohl víkendový zápas s Libercem, ale byla z toho remíza 1:1, kterou Hradec těžce nesl i kvůli odvolané brance, kterou vstřelil chvíli před koncem. „Měli bychom osmnáct bodů, což by přineslo větší klid,“ posteskl si trenér Kotal.

6. Přínos zkušených

Pro oba borce – jak pro Václava Pilaře, tak pro Ladislava Krejčího – to byl krok, který jim mohl v nelehké fotbalové situaci pomoci. A naopak pomoc pro tým od nich čekalo i vedení klubu. Obojí se splnilo. Oba bývalí reprezentanti jsou vidět, herně mužstvu výrazně pomáhají a zároveň ho drží i schopností podílet se na zatím spíše skromnějším gólovém přídělu.

Královéhradecký křídelník Václav Pilař (vlevo) a Marek Icha z Pardubic

Krejčí přišel do Hradce po roce ve Spartě, kde neodehrál ani jeden zápas, Pilař se vracel po více než deseti letech domů poté, co v Plni nenašel fotbalové vytížení. Hradci pomáhají tak, jak se od nich čekalo. Pilař navzdory předpokladům se už dostal i k tomu, že na hřišti vydrží celý zápas a je stále platný. Podobně na tom byl do svého zranění i Krejčí. Nyní je po zlomenině a operaci lícní kosti chybí, ale už si chystá obličejovou masku, aby ještě stihl závěr podzimu. Tým ho bude potřebovat.