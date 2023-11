Okradený Hradec? Rozhodnutí sudího nechápu, lamentoval trenér Kotal

Hradci se to navíc v zápase stalo už podruhé, před Čihákem se předčasně radoval i jeho spoluhráč Pilař. Jenomže zatímco v jeho případě se s neuznáním gólu moc polemizovat nedalo, u Čiháka to je jinak.

Nesouhlasíte tedy s výrokem rozhodčího?

Byl to regulérní gól, ale bohužel nevím, na základě čeho ho rozhodčí neuznal. Ten gól měl platit.

Proč neplatil Čihákův gól Vysvětluje sudí Szikszay Míč do branky dostal Filip Čihák, ale Daniel Vašulín se podle rozhodčích zapojil do hry z ofsajdové pozice. „Došlo k rozehrání rohového kopu, kdy se míč dostal na penaltu a domácí hráč (Čihák) zahrál míčem. V tom okamžiku se hráč Vašulín nacházel v ofsajdové pozici, svedl souboj s brankářem bačkovským, čímž ofsajdovou pozici přeměnil v ofsajd,“ uvedl pro O 2 TV Ladislav Szikszay, hlavní rozhodčí zápasu. „Z hrací plochy to vypadalo jako regulérní gól, ale VAR situaci procházel a našel důkaz, že Vašulín se opravdu nacházel v ofsajdu, svedl souboj a doporučil gól neuznat.“

Kvůli údajnému ofsajdu vašeho útočníka Vašulína. Jak jste to viděl vy?

Že když ke kontaktu došlo, tak byl míč už v brance, takže brankáře vůbec neovlivnil. Navíc Vašulín má nohy nahoře a brankář padal na něj. Proto tohle rozhodnutí rozhodčího nechápu.

Byl jste si jistý hned?

Viděl jsem to na střídačce, ale tam máme jen malou obrazovku. Když jsem to viděl na větším monitoru, tak to bylo jasné. Z toho jsem vycházel..

Co říkáte z toho pohledu remíze 1:1?

Myslím si, že jsme měli o malinko větší šance než soupeř. Vedle gólu Vašulína a jeho tyč a hlavička, která měla skončit brankou. A pak ten vrchol, o kterém už byla řeč.

Vašulín nakonec byl jediným vaším střelcem, zahrál výborně po období, kdy se mu tolik nedařilo. Co jste na jeho výkon říkal?

Že jsme se rozhodli správně, že jsme ho postavili. Gól dal a byl ještě v dalších dvou šancích a jen škoda, že alespoň jedna neskončila gólem. Kdyby se tak stalo, tak bychom neuznané góly ani neřešili. My po něm chceme, aby se dostával do koncovky, což se mu v minulých zápasech ne vždycky dařilo. Je to samozřejmě i otázka přihrávek, dostal tam dost centrů, on se do zakončení dostal.

V ofenzivě vám schází Ladislav Krejčí, který si proti Teplicím zlomil lícní kost. Jak to s ním vypadá?

Je po operaci a podle posledního našeho rozhovoru by se mohl příští týden s maskou už zapojit do tréninku. Uvidíme, jak se jeho zranění bude dál vyvíjet, nyní ale máme čtrnáct dnů pauzu a věřím, že se dá dohromady.

Máte za sebou první polovinu základní části, jak je Hradec spokojen i vzhledem k tomu, že týmy z konce tabulky poměrně pravidelně bodují?

Jsme ve střehu, ale sledujeme hlavně svoje výkony. Je obrovská škoda, že jsme dnes nezískali tři body, tím bychom byli na osmnácti a byli v klidu.