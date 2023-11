Hradecký útočník Vašulín ukončil zatím nepoznané: Góly dávat potřebuju

Nelehké období ale útočník Hradce Králové alespoň prozatím zahnal. Proti Liberci se na hřiště vrátil ve formě, která z něj před časem dělala jednoho z nejnebezpečnějších hrotových útočníků v celé lize.

Vstřelil nádherný gól, když brankáře Liberce Bačkovského překonal efektní patičkou. K tomu přidal ránu do tyče, řadu povedených zapojení se do kombinace týmu, ale také dvě neproměněné šance.

„Tak dlouhou situaci bez gólu jsem zažil poprvé v kariéře, pro mě to nebylo jednoduché období,“ popisoval pětadvacetiletý útočník, který si do statistik svůj druhý gól sezony, první vstřelil už ve třetím kole, od té doby přes tři měsíce nic.

Spokojenost, že konečně přišel?

Gól už jsem opravdu potřeboval, jen škoda, že jsme nevyhráli, protože to bych byl ještě šťastnější.

Váš gól byl krásný, nádherné zakončení patičkou, to se vidí málokdy. Už jste někdy takový vstřelil?

Vstřelil před časem Českým Budějovicím, i když tehdy to nebylo ze vzduchu. Beru to ale tentokrát tak, že jsem gól potřeboval. I takový, při kterém by mě míč trefil třeba do kolena a náhodně se od něj odrazil do branky. Už mi to bylo jedno, pěkný, nebo ošklivý. Já potřebuju dávat góly.

Tento padl ve chvíli, kdy obrana Liberce zaváhala v domnění, že bude odpískán ofsajd, váš spoluhráč Čihák toho využil, dostal se za obranu a prudkým centrem vám přihrál na již zmíněný gól. Nacvičená situace?

V tom, že mě trenér nutí, abych na přední tyč nabíhal. Tady jsem se tam dostal, přiletěl krásný centr a pak už stačí tomu míči strašně málo, aby do branky zapadl.

Královéhradecký útočník Daniel Vašulín (vlevo) a Ondřej Kukučka z Pardubic

Na vítězství to ale nestačilo, jaký to byl podle vás zápas?

Podle mě je škoda, že jsme z něj po tomhle výkonu nevytěžili tři body. Měli jsme dost šancí, dali jsme první gól, sice po nějaké menší chybičce je necháme brzy vyrovnat, což je škoda, ale měli jsme tam další šance. I já osobně, alespoň jednu jsem měl proměnit.

Vy jste ale dva góly vstřelili, ale oba byly po zásahu videorozhodčího kvůli ofsajdu odvolány.

Bohužel se s tím nedá nic dělat. Hlavně na konci zápasu u té druhé situace jsme byli všichni šťastní, že nám ke gólu pomohla standardní situace. Je to strašná škoda. Dáte gól na 2:1 chvíli před koncem, přijde euforie, věříte, že to už udržíte a tři body si necháte doma. Pak se to začne zkoumat.

Zkoumalo se to dlouho, jak to fotbalista na hřišti prožívá?

Že je to zvlášť v téhle zimě dlouhé nejen pro nás, ale i pro diváky. Nakonec se gól odvolal, už podruhé v zápase.

U toho zmiňovaného druhého jste k tomu měl svým zásahem přispět vy.

Já jsem ale vůbec nevěděl, že se v té situaci zkoumám právě já.

Co vám při tom dlouhém přerušení říkal hlavní rozhodčí?

Že se jedná o ofsajd při nějaké střele, ale o koho, to ne. Že jde o mě, jsem se dozvěděl až v kabině.

Souhlasíte s tím?

To ne. Celou akci jsem zavíral na zadní tyči pro případ, že by míč netrefil branku. Při tom, jsem měl v ofsajdovém postavení ovlivňovat brankáře soupeře. Jenomže kdybych na ten míč dosáhl, tak bych ho hrál až za brankovou čárou. Přijde mi, že jsem brankáře neovlivnil, on by na míč stejně nedosáhl. Sudí ale takhle rozhodli a my s tím neuděláme.

I tak jste ale odehrál velmi dobrý zápas, gól konečně dal. Jak jste vůbec snášel období, kdy jste se nedostával i do základní jedenáctky?

Vnímal jsem to. Jsem útočník, který má dávat góly a já jsem je teď nedával. Respektuju názor trenéra a já góly dávat chci. Čekání bylo dlouhé. Cítím i na týmu, že každý gól, který dám, mu pomůže. Jen škoda, že jsem z těch dalších dvou šancí nedal ještě jeden a vůbec bychom neřešili, jestli byl u toho gólu chvíli před koncem ofsajd, nebo ne.

U další šance vám ve skórování zabránila tyč i proto, že brankář Bačkovský vaši střelu levačkou zpoza pokutového území na poslední chvíli vyrazil právě na ni. Smůla?

Občas na tréninku takové dávám. Tady to byla škoda i proto, že míč potom brankáře trefí od tyče do nohy, ale od ní ne do branky, ale ven.

Střelec ke gólům štěstí potřebuje, vás v poslední době spíše obcházelo. Souhlasíte?

Já bych samozřejmě chtěl góly dávat stále, ale to chce každý, kdo to fotbal hraje. Pochopitelně ale přijde období, kdy vám to nevychází. Někdy míč útočníka trefí a je z toho gól, někdy to nevychází. Já jsem měl dvě šance v Pardubicích, u jedné mi střelu hráč vykopl z branky, na Bohemce se mi to stalo také. Šance jsem měl, ale nemohl jsem to prolomit, proto jsem za gól proti Liberci strašně rád.

Dal jste ho poprvé pod vedením trenéra Kotala. Změnilo se jeho příchodem něco pro vás ve způsobu hry, který po vás chce?

Je pravda, že když přijde nový trenér, tak to přináší i nový způsob hry, se kterým se člověk, když chce hrát, musí seznámit. Já nejsem útočník, který obejde dva hráče a dá gól, potřebuji, aby mi to někdo připravil a já pak góly dávat budu. Máme tady dost nových kluků, chvíli jsme si na sebe zvykali, proti Liberci jsem ale dostával krásné centry, takové potřebuji.