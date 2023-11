Gól po více než třech letech. Nová role Štěpánkovi v Jablonci sedí

V rozletu ho totiž brzdila častá zranění, z toho jedno velmi vážné: hned po dvou týdnech po příchodu na sever Čech si na soustředění v Portugalsku zranil zkřížené vazy v koleni, což ho vyřadilo na celý jeden dlouhý rok a premiéru za Jablonec v lize zažil až 30. května 2020.

Zdravotní trable potkaly Štěpánka i letos v létě, kdy nemohl absolvovat klíčový herní kemp a nestihl prvoligový start. Do základní sestavy naskočil až v 10. kole na konci září, povedeným výkonem pomohl Jablonci k první výhře v sezoně (2:0 nad Slováckem) a od té doby nevynechal ani minutu. „Musím to zaklepat..., doufám, že všechno zlé je pryč. Cítím se výborně, trenér mi dává důvěru a jsem rád, že hraju,“ tvrdí 26letý David Štěpánek.

Svůj návrat do zápasového kolotoče navíc v sobotu doma na Střelnici ve 14. kole proti Olomouci vyšperkoval gólem, který přinesl remízu 1:1. Už v 5. minutě se po chybě gólmana Digani nejlépe zorientoval v pokutovém území a chladnokrevně poslal balon do sítě.

„Měli jsme standardku a něco nacvičeného, to sice nevyšlo úplně podle představ, ale měli jsme štěstí, že gólmanovi vypadl míč, odrazil se ke mně a já ho už jen dorazil do prázdné brány,“ popsal Štěpánek, který se svého druhého prvoligového gólu dočkal po více než třech letech. „No, to čekání na gól už bylo hrozně dlouhé a jsem rád, že jsem mohl pomoct aspoň k tomu bodu.“

Nakonec ale mohli Jablonečtí vyjít naprázdno, protože Olomouc, za kterou srovnal v 18. minutě Juliš, měla v posledních vteřinách stoprocentní šanci. Po dlouhém nákopu a chybě ve středu jablonecké defenzivní linie prostřelil gólmana Hanuše Zorvan, míč mířil do odkryté branky, ale na poslední chvíli ho z čáry odkopl ve skluzu Tekijaški.

„Vůbec to nechápu. V poslední vteřině uděláme takový kiks, kdy se špatně zajistíme...,“ divil se Štěpánek. „Naštěstí Hany měl zákrok, kterým balon zbrzdil a když jsem viděl, jak je Teki rozběhnutý, tak už jsem věřil, že to stihne. Chtěli jsme sice doma potvrdit minulou výhru v Ostravě dalšími třemi body, ale podle průběhu musíme i ten jeden brát.“

Do Jablonce přišel Štěpánek jako klasický stoper, aktuálně ho ovšem kouč Látal využívá na postu pravého krajního obránce či ofenzivnějšího halvbeka. „I trenér Rada už mě zkoušel na pravého beka. Tehdy jsme zrovna měli fazonu, skončili jsme třetí, fungovalo to, takže i trenér Látal věděl, že můžu hrát tam i tam. Na kraji je to víc běhání, ale je zase super, že můžu víc útočit, což mě i víc baví,“ řekl Štěpánek, jemuž nová role evidentně sedí.

Spoluhráče ve vápně zásobuje řadou přesných centrů a hned si připsal i dvě gólové asistence při trefách Krulicha. „Doufám, že to trenér vidí jako moje plus a že to bude pokračovat.“