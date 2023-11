PONEDĚLNÍK: Koubek umí. Proč by to měl Kuchta ustát? A je pohár pro lidi?

Liga má za sebou pohádkový víkend, pro tři zmíněné kluby nepochybně.

Viktoria ve šlágru otočila bitvu s pomalu hrající Slavií a zaslouženě ji přivodila první porážku. Vynikal nejen dvougólový běžec Erik Jirka, který zužitkoval báječné průnikové přihrávky Dweha a Vydry.

Byl to velký týmový výkon od Hranáče, přes Cadua až po Chorého, umocněný návratem brankáře Staňka v ochranné přilbě a s kurážnou taktikou fachmana Miroslava Koubka, jenž oživil nejen Jirku. Trenérský mistr má pro strach uděláno.

Copak by se bál, vždyť Slavii kolegy Jindřicha Trpišovského dokázal porážet i s Hradcem Králové. Přitom když tam končil, vypadalo to, že po sedmdesátce si už půjde odpočinout do penze a kabině votroků se moc stýskat nebude. Plzeňský boss Adolf Šádek možná volbou překvapil, ovšem dobře věděl, koho si bere, že Koubek má na fotbal oko, což potvrzuje i v Konferenční lize.

Kalvach platnější než Zafeiris

Na začátku obou gólových akcí Plzně byl kapitán Lukáš Kalvach, o jehož přínosu v defenzivě i ofenzivě se netřeba rozepisovat, lepší šestka v lize neběhá, třebaže neběhá tolik rychle. Herní inteligence a s tím spojená poziční hra je na vysoké úrovni, většinou vybere správné řešení. Svědčí o tom i bilance v ligovém ročníku; ve 13 zápasech má 1+5. V hokeji by mu naskákala ještě druhá áčka.

Pro srovnání: dvacetiletá slávistická hvězda Christos Zafeiris má za 13 zápasů bilanci 2+0. V posledním utkání rozdal 29 přihrávek, tedy stejně jako Kalvach na podobné pozici. Zatímco Kalvachova úspěšnost pasů atakovala 80 procent, Zafeirisova se přehoupla přes 60. I proti Plzni byl nejlepším v sešívaném dresu, dokáže perfektně vyvést míč, je to skvělý fotbalista. Nenápadný Kalvach nemá takové promo, ale zatím je pro mančaft platnější než o osm let mladší Nor.

Červenka si naklonil boha i Bužkem

Zlín se změnil k nepoznání, až pozitivní energií sršícího Bronislava Červenku podezíráte, že do své první trenérské štace v nejvyšší soutěži si opravdu přibalil i utržené sluchátko. Nejviditelnější je proměna defenzivní práce celého týmu, jenž najednou hraje u sebe, poctivě. Proč se to nedařilo za Vrby, je otázka. Do svědomí si kromě někdejšího reprezentačního trenéra musí sáhnout i hráči. I ti, kterým se ulevilo, když skončil, jak už to tak bývá.

Ševcům výrazně pomohl návrat brankáře Stanislava Dostála, který také k důležité výhře v Pardubicích přispěl v závěru tygřím skokem na čáře.

Červenka má na své straně i fotbalového boha, nebo aspoň Bužka. Devatenáctiletý záložník se postaral o vítězný gól v prvním startu v základní sestavě. Notně se štěstím, díky teči soupeře. Ale to je i pro Červenku odměna za to, že se nebojí do zálohy postavit mládence včetně osmnáctiletého Slončíka. Teenagery v záloze od 52. minuty doplnil ještě jedenadvacetiletý Tkáč - v tak těžkém mači. Ale jiná cesta pro Zlín nevede.

Alexandr Bužek byl zase odměněn hlavně to, že ustál souboj před ránou, na níž nezapomene. Ani celá jeho fotbalová rodina – ligu kopali rovněž děda Petr a táta Libor a hraje ji i sestra Kateřina, reprezentantka a hráčka Sparty. Mimochodem, také na trefu bratra o víkendu navázala střelecky. Blahopřejeme všem Bužkovým.

Po organizační stránce prochází Zlín podobným zlepšením jako Teplice, když Zdenko Frťala nahradil Jiřího Jarošíka, pamatujete ten povyk?

Ve fotbale se slovy plýtvá, kdo je dnes milován, je zítra zatracován. I kvůli emocím je však tato hra nejlepší na světě a fotbalu ze všeho nejvíc prospívá, když se o něm mluví.

Trenér Pavel Hapal je jednou téměř na odvolání, podruhé zrovna zase tolik ne. Dokáže Baník herně posouvat? Pohled na tabulku říká, že po výhře v krásném zápase nad Karvinou je čtvrtý. A může se těšit na pěkný los: Spartu, Slovácko, Plzeň.

Těšit, určitě těšit!

Radost z fotbalu nemají v Českých Budějovicích. Po porážce v Liberci se na Dynamo bodově dotáhl i poslední Zlín. Jeden vyhozený Jakub Hora asi stačit nebude. O třech bodech pro Slovan rozhodl Luka Kulenovič, 24letý vytáhlý Chorvat se trefil potřetí v řadě. To je aspoň chlapácké příjmení pro střelce. Určitě o něm ještě uslyšíme.

Hybšova dětinská chyba

O Janu Kuchtovi slyšíme pravidelně. Fotbalový národ se pře, jestli se útočník Sparty měl zapřít v souboji s Hybšem z Bohemians, nebo ne. Proč by to dělal? Fotbal je sice kontaktní sport, ale není to hokej a tohle byl od Matěje Hybše zcela zbytečný úder nikoli ramenem na rameno jak povolují pravidla, nýbrž mezi lopatky, zatímco Kuchta s hlavou vykloněnou k nebesům pozoroval padající míč, byť musel tušit v zádech soupeře. Jestli pád přihrál, jak to dovede, ví jen on sám, ale není to úplně důležité.

Penaltu sudí Radina odpískal správně, ač si to musel chvíli nechat projít hlavou. Od třicetiletého Hybše to byla dětinská chyba, vražením soupeře ve vápně (sic!) těžko mohl vylepšit své předchozí nejisté odehrání míče. Pro Spartu to bylo v 68. minutě vysvobození z křeče. Díky proměněné desítce zápas zvládla za tři body a poskočila na první místo.

Nevyužitý potenciál MOL Cupu

Bylo by fajn, kdyby kouzelné sluchátko proměnilo také Mol Cup. Domácí pohár má ohromný potenciál, leč když se díváte na jeho prezentaci, je vám až stydno. Dukla Praha díky hattricku Buchvaldka postoupila v osmifinále v souboji dvou nejlepších týmů druhé ligy po obratu nad Vyškovem. Utkání se hrálo ve středu v 13.30...

Snad těch několik ušetřených tisícovek za osvětlení za to stojí.

Sigma v příštím týdnu vyzve ve čtvrtek Plzeň, ale místo toho, aby z utkání udělala atraktivní událost pod světly, naplánovala začátek na 15 hodin. Chtějí tam vůbec lidi? Že se večer hraje v Olomouci i hokej, jako argument pro fotbalového fanouška neobstojí. Někdy to vypadá, že pohár je na obtíž, hlavně aby byl za námi. Je to velká škoda.

FAČR chce posílit oddělení komunikace o někoho, kdo bude mít na starosti kromě reprezentace právě i pohár. Spustil proto výběrové řízení. Aspoň něco. Nechť hlavně klubům dojde, že pohár může tuze bavit.

Ale prosím, no beze všeho.

Pěkné ponedělí.