Nové výzvy. Zdraví je ale základ, ví plzeňský trenér Guľa

Do ostrých zápasů ale příliš času nezbývá. Zhruba za měsíc se rozběhne ligová soutěž, stejně tak vstoupí Západočeši do svého boje o postup do Ligy mistrů.

Guľa má pět nadcházejících přátelských duelů k tomu, aby zjistil, jak na tom jednotliví hráči jsou po pořádně dlouhé a komplikované sezoně. K tomu ještě musí společně s vedením řešit poslední potenciální změny v kádru.

Jak jste si užil krátkou dovolenou?

Odpočinul jsem si s rodinou, což mě naplňuje. Jsem spokojený, ale už jsem se těšil na to, co nás tu teď čeká.

Prozradíte, jakými slovy jste vítal hráče po návratu před prvním tréninkem?

Hlavně jsme jim přáli, ať jsou zdraví a mají doma silnou podporu. Jsem opět na startu něčeho nového. Nové výzvy, nové cíle. Bližší prezentace našeho procesu a filozofie ještě přijde. Základem opravdu je, aby byli kluci zdraví, zároveň měli velkou chuť. Pak můžeme společně zažít úspěšnou sezonu.

„Šance na vás čeká, dveře jsou otevřené, ale nemusí se otevřít stokrát po sobě.“

Máte před sebou poměrně rychlou přípravu, moc času do startů soutěží vám nezbývá...

Snažíme se vnímat, že za měsíc nás čeká podstatný úvod do nového ročníku. Nejen v lize, ale také v Evropě. Z mého pohledu je důležité, co máme za sebou. Sezona byla specifická, z toho jsme i vycházeli v plánování volna. Nejprve kluci zrelaxovali, pak už se individuálně připravovali. Teď nás čeká klasická příprava v domácích podmínkách, do které ale už vložíme herní věci.

Pokud půjde všechno podle plánu, tak vyrazíte i do zahraničí.

Přijde soustředění v Rakousku, které bude zaměřené na získání zápasové zátěže. A pak ostrý start, právě v tu chvíli by měla být forma nejsilnější. Věřím, že tomu i tak bude a chlapci budou skvěle připravení. Z toho pak budeme těžit.

Přípravné období v Plzni stráví i Lukáš Matějka s Pavlem Šulcem. Prvně jmenovaný nastřílel ve druhé lize šestnáct gólů, druhý se zase ukázal v nejvyšší soutěži. Potěšili vás svými výkony?

Jsem rád, že se naplnila myšlenka toho, aby šli hostovat a získali větší minutáž. Ukázali velice solidní výkonnostní progres. Na základě toho jsme se rozhodli je stáhnout. Jejich výkony se snažíme mapovat prostřednictvím klubových představitelů nebo lidí z realizačního týmu. Už na prvních trénincích se potvrdilo, že jsou vyhraní. Mají za sebou prvoligové i druholigové zkušenosti.

Teď mohou své dovednosti předvést i na vyšší úrovni...

Je třeba, aby dostali šanci a navnímali tento stupeň kvality spoluhráčů. Je pro nás velmi podstatné, aby mladí hráči cítili, že to není o věku, ale o připravenosti. Šance na vás čeká, dveře jsou otevřené, ale nemusí se otevřít stokrát po sobě. Je třeba ukázat vášeň, energii, abyste v klubu zůstali. Navíc v tak významném, jakým je Viktoria Plzeň. Věřím, že se jim to podaří. Je to čistě na nich.

Pokud se jim to podaří, už to bude ve vybavení od firmy Macron. Jak se vám zamlouvá nový dodavatel oblečení pro Viktorii?

Všechno nové je krásné. Nosí se to dobře. Pokud se hráč dobře cítí, může podávat maximální výkony. Nejen je to oblečení příjemné, ale ještě hezky vypadá.