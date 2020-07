Hostování končí. Hlavatý, Matějka nebo Šulc chtějí místo v plzeňském kádru

Po odchodu Romana Hubníka, který před devíti dny naposledy zamával tribunám ve Štruncových sadech, už zůstávají opravdovými veterány jen čtyřiatřicetiletý gólman Aleš Hruška a o dva roky starší krajní bek David Limberský, jenž nedávno podepsal roční prodloužení smlouvy.

Start 23. července Je to těžko uvěřitelné, ale dovolená plzeňských fotbalistů už je ve své polovině. Ve čtvrtek 23. července se viktoriáni budou opět hlásit do služby, čekají je totiž neoblíbené zátěžové testy. O den později, tedy v pátek, se pak sejdou k prvnímu tréninku před nadcházejícím ročníkem fotbalových soutěží. Během přípravy čekají Plzeň čtyři přátelské duely. Na hřišti v Luční ulici přivítají 1. srpna českobudějovické Dynamo, další tři zápasy pak sehrají na soustředění v Rakousku, kam odjíždějí 5. srpna. Nový ročník Fortuna ligy zřejmě začne ke konci srpna.

A zbytek?

Čím dál větší pozornost na sebe strhává dvaadvacetiletý Pavel Bucha, ligový objev, hostování v přestup změnil třiadvacetiletý Ondřej Mihálik a na šanci číhá devatenáctiletý stoper Šimon Gabriel.

Jenže to není zdaleka všechno, Plzeň má totiž v záloze několik vysoce perspektivních borců, kteří se s mužstvem zapojí přinejmenším do přípravy. A pak se uvidí.

Hlavatý pomohl Pardubicím k historickému úspěchu

O něm bylo slyšet úplně nejvíc. Zvlášť ke konci ročníku, kdy sázel jeden gól za druhým. Nakonec se Michal Hlavatý zastavil na číslovce čtrnáct. Na středního záložníka úctyhodná statistika.

V Pardubicích, kde prvním rokem hostoval, na drobném středním záložníkovi, který přesně před měsícem oslavil dvaadvacáté narozeniny, postavili hru. A vyplatilo se jim to náramně. Prvenství ve druhé lize, premiérový postup klubu pod názvem FK Pardubice do nejvyšší soutěže.

Hlavatý se rozjel především po koronavirové pauze. Restart jej zastihl ve fantastické pohodě.

První zápas? Dal gól, vůbec jediný v celém duelu, čímž zařídil výhru.

Druhé utkání? Trefil se dokonce třikrát a pomohl k až ostudné pětibrankové demolici Ústí nad Labem.

A takhle pokračoval dál a dál, v tabulce střelců obsadil třetí pozici.

Hostování mu končí a přípravu by měl začít s Plzní. Je ale otázkou, jestli si v nabité konkurenci získá důvěru kouče Adriana Guľy.

„Teďka na to nechci vůbec myslet, bude to řešit můj agent. Uvidíme, jak se k tomu postaví Viktorka. Chci si užít, co teď je,“ hlásil Hlavatý během pardubických oslav.

Jako alternativa za Čermáka nebo Buchu by zřejmě fungoval výborně. Ovšem je dost dobře možné, že po svých nadprůměrných výkonech bude stát v nejvyšší soutěži o místo v základní sestavě. A když jej nedostane v Plzni, určitě se nebude muset obávat nedostatku zájmu.

Kanonýr Matějka. Prostřílí se do plzeňské sestavy?

Přichází ve vlastně ideálním momentu. Viktoria bude muset post útočníka řešit a zdá se, že Lukáš Matějka by mohl být nejjednodušší a nejefektivnější cestou.

Hlavatého vrstevník nastřílel za druholigové Ústí nad Labem šestnáct branek a jen těsně mu unikla koruna pro krále střelců, přestože ve svém závěrečném vystoupení zaznamenal na půdě Jihlavy při výhře 3:2 hattrick.

Jenže za domácí se dvakrát trefil Stanislav Klobása, vyhoupl se na číslovku 17 a Matějku nechal v konečném účtování za sebou.

Ani tak nemusí plzeňský odchovanec smutnit. Z hostování se vrací s vizitkou kanonýra. Pryč je Michael Krmenčík a spekuluje se o odchodu nespokojeného Jeana-Davida Beauguela. V takovém případě by jediným klasickým hrotem zůstal Tomáš Chorý. Typově odlišný Matějka by se do tandemu hodil.

„Už dlouho se chci posunout výš a nejlépe do první ligy. Doufám, že se mi to povede,“ vzkázal Matějka. I u něj platí, že by měl v přípravě dostat šanci se trenérskému štábu ukázat.

Pro Šulce už nastal čas, v Budějovicích přesvědčil

Kolikrát už byl tak blízko. V přípravách dřel, přátelské duely mu vycházely, jenže když došlo na finální zužování, nikdy se mu nevyhl.

Dvacetiletý Pavel Šulc má za sebou povedenou sezonu v nejvyšší soutěži. Podzim strávil v Opavě, daleko víc mu ale sedla jarní část v dresu Českých Budějovic.

Dva góly dal, další tři připravil pro své spoluhráče. Pokud se do plzeňské sestavy neprosadí, zřejmě se na jih Čech vrátí.



„Máme o něj nadále zájem, ale přípravu začne v mateřském klubu,“ oznámil budějovický kouč David Horejš.

Tak kdo si vyzkouší červenomodrý dres Viktorie v ostrých duelech?