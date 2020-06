Ústecký střelec Matějka: Chci být král střelců. Rád jsem stěžejní hráč

Dal jste tam v 15 zápasech 14 gólů. Jak vám to pomohlo?

Tehdy mě mrzelo, že jsem z 2. ligy odcházel do třetí, ale nakonec to bylo jedno z nejpovedenějších angažmá kariéry. Dával jsem góly a bylo potřeba, abych se vyhrál. Sedlo mi to, byl jsem spokojený, hrál jsem kousek od Plzně, ne jako v Ústí daleko od domova. Určitě to přispělo k tomu, že se mi teď tak daří.

V čem ještě to vězí?

Už ke konci minulé sezony jsem cítil, že si to sedá, že tým je dobrý. Hrál jsem pravidelně. A podzim letošního ročníku mi vyšel. Když útočník góly dává, věří si čím dál víc. A je poznat, že mi věří i kluci. Mám rád ten tlak, že jsem stěžejní hráč v mužstvu a že góly střílet musím. V tom se mi hraje dobře.

Láká vás střelecká koruna?

Rád si za titulem nejlepšího střelce půjdu. Góly jsem vždycky dávat chtěl, a když mi to tam teď padá a jsem na vrcholu statistik, pár bych jich ještě chtěl přidat.

A co vaše konkurence?

Sleduju to. Je tam Vlkanova z Hradce, Čvančara z Vyšehradu a další. Vždycky se kouknu, kdo dal góly, ta jména si pamatuji. A když ho nedají, oddechnu si (úsměv). Tuším, že minulý rok měl nejlepší střelec David Ledecký 18 gólů. Aby se to zopakovalo, musel bych teď skórovat v každém zápase.

„Uplácíte“ tým, ať vám nahrává?

Spoluhráče ničím neuplácím, ale je pravda, že na ně tlačím, aby mi nahrávali. Doufám, že mě hledají (smích). Myslím, že mi taky přejí, aby se mi to povedlo vyhrát.

Kdyby to vyšlo, byla by to dobrá vizitka i pro klub.

Nevím, zda byl v poslední době nejlepší střelec z Ústí, bylo by super, kdyby to vyšlo. Nehrajeme úplně nahoře, o to by to bylo cennější.

Lukáš Matějka (uprostřed) slaví gól, gratulují ústečtí spoluhráči Marek Strada (vlevo) a Marek Krátký.

Zhatit vám to může, pokud v závěru sezony přijdete ze strategických důvodů o místo v sestavě. Z Ústí nejspíš po skončení 2. ligy stejně odejdete a klub si bude chtít otestovat mladé hráče.

To je na rozhodnutí klubu a trenérů, jak se domluví. Snažím se na hřišti vydat maximum, zatím hraju. Když mě někdo nahradí, co se dá dělat. Naštvaný bych byl, kdybych nenastupoval, samozřejmě, ale je to rozhodnutí trenérů.

S Ústím už nemůžete postoupit ani sestoupit, jste ve středu tabulky. Berete to tedy tak, že hrajete o svoji další budoucnost?

Už dlouho se chci posunout výš a doufám, že se mi to povede. Všichni chceme od léta dostat lepší angažmá, lepší smlouvy.

Nesvazuje vám to nohy?

Na rozdíl od jiných kluků mám smlouvu v Plzni. O angažmá sice hraju, ale nejsem volný hráč, v tom to je jednodušší. Ale vždycky o něco jde. Já se chci co nejdřív posunout, nejlépe do 1. ligy. Prostě výš. Tlak v sobě držím pořád.

V Plzni je velká konkurence, věříte, že se přes ni prosadíte?

Mladí hráči z Plzně většinou chodí po hostováních, a když mají dobrou sezonu nebo dobrý půlrok, pak se do kádru Viktorie dostat dá. Doufám, že to bude i moje cesta.

Třeba si vás vezme s sebou kouč Aleš Křeček, který po předčasném konci v Ústí rovněž vyhlíží prvoligové angažmá.

To nevím, uvidíme. Ani jsme se nestihli rozloučit. Asi něco bude po sezoně, nenecháme to jen tak.

Jak vás ovlivnil jeho konec?

Mrzí nás to, ale hru to neovlivní. Jeho rukopis totiž máme stále v hlavách, to jen tak nezmizí, když odejde. Za dva a půl roku jsme si zvykli, máme to v sobě.