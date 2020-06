Liga je vrchol, chci si ji zkusit, sní trenér Křeček po konci v Ústí

„Mělo to tady pořád nějaký progres, nechtělo to moc, protože se tu utvořil tým z dobré party kluků. Stačilo ho jen rozumně doplnit a zabojovat o nejvyšší příčky. Ale ve fotbale se takové věci stávají, já to respektuji a víc s tím nemůžu dělat,“ říkal smířeně Křeček.



Majiteli klubu Jiřímu Horovi předložil čtyřletý plán s vrcholem v podobě postupu. Ještě na konci roku spolu souznili, jediný akcionář pak oznámil úsporný režim. Klub s novým trenérem jedná, přímou manažerskou odpovědnost za tým prozatím převzal ředitel Václav Kožíšek, který bude spolupracovat s asistenty Petrem Vrabcem a Jurajem Šimurkou; ti už vedli pondělní trénink.

Ústecké vedení v prohlášení napsalo, že „důvodem ukončení spolupráce je nedohoda vedení s trenérem Křečkem na nové koncepci. Pohled na směřování klubu mají obě strany různý, a tak není důvod ani možnost spolupráci nadále udržovat.“

Vlevo smutní hradecký kouč Zdeno Frťala, vpravo slaví ústecký trenér Aleš Křeček.

Jiří Hora poděkoval Křečkovi za odvedenou práci: „Armě pomohl v době, kdy to bylo opravdu potřeba. Minulost byla úspěšná, současnost je bohužel horší a budoucnost si představujeme každý jinak. Proto je logické a korektní, že došlo k dohodě o ukončení spolupráce. Oceňuji klidný a věcný způsob rozchodu. Panu Křečkovi přeji hodně úspěchů. Armě pak, aby A-tým do nové etapy vedl trenér, který bude s vedením klubu sdílet koncepci a bude ji ochoten a schopen naplňovat.“ Ústí teď chce obehrávat mladé a domácí hráče.



I Křeček přeje Armě jen to nejlepší. „Jsem v Ústí třetí sezonu a byl jsem tady velmi spokojený. Když to zrekapitulujeme, přišel jsem v době, kdy tým měl osm bodů, což byla krizová situace,“ připomněl podzim 2017, kdy vystřídal Jiřího Skálu. „Zachraňovali jsme to, všichni táhli za jeden provaz. Fantastické období,“ vzpomíná na šňůru vítězných zápasů, které na začátku jeho angažmá pomohly Ústí udržet ve 2. lize.



Další sezona, to už byl boj o vyšší příčky. „Až do poslední chvíle jsme bojovali o postupovou baráž, respekt všem hráčům a lidem, kteří na tom se mnou pracovali,“ děkuje trenér. Letošek už je ovlivněný finanční dietou klubu. „Začali jsme dobře, pokazili jsme na podzim dva poslední zápasy, to mě dodnes mrzí. A jaro už vypadalo tak, jak vypadalo. Bylo to poznamenáno pandemií, hráli jsme slušně, ale výsledky se nedostavovaly. Ale na to, kolik už v zimě odešlo hráčů, další se navíc zranili, tak to sedmé místo je pořád slušné.“

A to skromnějším podmínkám navzdory. Po výhře nad Duklou si trenér posteskl: „Do Vítkovic bohužel jedeme v den zápasu ráno, hrajeme večer.“ Klub tím ušetří za hotel.

Za charismatickým Křečkem hráči šli. „Máme ho rádi,“ řekl záložník Daniel Richter. „Plně mu rozumím, chce víc, než hrát příští rok třeba i dokonce o záchranu. Všichni jsme byli nastavení na jiné ambice. Něco se změnilo, to my neovlivníme. Zažili jsme s trenérem záchranu i po dlouhé době úspěšnou sezonu, všechno si sedlo, byli jsme dobrý kolektiv.“

Křeček má ale vyšší ambice, touží prorazit v 1. lize, což je v aktuálních finančních možnostech Ústí spíše utopie. „První liga je podle mě snem každého trenéra, je to vrchol tady v Česku, určitě bych si ji chtěl zkusit,“ neskrývá. Případné nabídky z nejvyšší soutěže příliš komentovat nechtěl. „Je období, kdy se věci řeší, může se rozhodnout během několika dnů či týdnů.“ Spekulovalo se o Teplicích. „Můžu k tomu říct jen to, že jsem žádnou oficiální nabídku nedostal.“

Ještě pár dnů zůstane v Ústí. „Jsem tu celý týden, balím věci, v sobotu se chystám na fotbal na Líšeň.“