Druhou ligu přihlásíme, ujišťuje ředitel fotbalového Ústí nad Labem

„Nevidím to růžově, ale ani tragicky. Teď to vypadá špatně, jenže to fotbal přináší. Zásadní je, že nesmíme nechat klub padnout ekonomicky, třeba i za cenu špatných sportovních výsledků. To už tady mockrát bylo a mělo to vždy devastující následky. Nikde není napsáno, že i ve skromnějších podmínkách nemůžeme sestavit dobrý tým. Druhou ligu určitě přihlásíme,“ uklidňuje ústecké fanoušky předseda představenstva a ředitel klubu Václav Kožíšek, který je zároveň pověřen i vedením realizačního týmu.

O čem ještě mluvil?

O své nové roli

„Je to jako ředitel nemocnice, taky nemusí být špičkový chirurg. Z manažerské pozice pověřím Petra Vrabce nebo Juraje Šimurku, vedou předzápasovou přípravu, trénink, já se do trénování nehrnu. Moje role je manažerská, nesu odpovědnost, asistenti Vrabec se Šimurkou řekli, že trenéra Křečka nahradit nechtějí, čemuž rozumím, jsou solidární, ale já tomu chci pomoct. Léta jsem v té kabině seděl v opačném gardu a poslouchal jsem trenéry, je to pro mě nové. Fotbal se mění, ale to zásadní zůstává, musí se bojovat, jezdit po zadku. Pokud to tam není, úspěch se nikdy nemůže dostavit. To jsem řekl i hráčům, když jsem před ně předstupoval.“

O emocích

„Když jsem chytal, trenéři věděli, že mě mají nechat být, že se na zápas připravím, odchytám to, až pak půjdou emoce ven. Pro mě je trochu nepochopitelné, když trenéři na lavičce řvou a rozčilují se na všechny strany. Když se pak někdo dívá na mě, asi si říká, on se zbláznil. Emoce mám, ale byl jsem zvyklý v bráně tomu nepodléhat. Dáme gól, všichni si tleskají, já tam sedím nehnutě. Jsem zapouzdřený, přemýšlím o zápase. Říkám jim kluci, jak chcete trénovat, když tam řvete, nadáváte na podavače míčů, na rozhodčí, na soupeřovu lavičku. Už se hraje, a vy se pořád dohadujete, jestli byl aut, přitom to už nezměníte. Oni na to, že to jsou emoce. Já se spíš soustředím na zápas, až po něm si můžu vybít ty emoce. Kolikrát se až trochu stydím, říkám si, ježíš, já se neraduju a oni tady všichni po sobě skáčou. Já si přemýšlím o zápase.“

O dopadu odchodu kouče Aleše Křečka na tým

„Je to samozřejmě na hráčích trochu znát. Aleš Křeček tady odvedl kus dobré práce, byl dobrý motivátor, kluci za ním šli, bylo to vidět i v zápase s Duklou, který odjezdili za něj. Je to vidět i na asistentech, že s ním drží basu. Poznamenalo to všechny, ale musíme pokračovat dál, bojovat za Armu.“

O možném nástupci Křečka

„Jsme v jednání s několika kandidáty, ale nechceme to uspěchat. Rychlá volba by nemusela být dobrá, protože před námi je další sezona. Někteří trenéři, které máme v hledáčku, jsou ještě pod smlouvou. Zbytečně bychom si zúžili výběr jen na trenéry, kteří jsou nyní bez angažmá. A to by byla škoda. Vidím tu odezvu, jak lidé říkají, že Arma to pro letošek balí. Ale nechci se tím nechat zviklat.“

O financích

„V Ústí je to problém dlouhodobě. Když nemáte peníze, děláte úsporná opatření, do Vítkovic se pak například jede místo den dopředu až v den zápasu. Za sebe říkám, že můžeme mít špatné sportovní výsledky, ale nemůžeme padnout ekonomicky. To by byl konec fotbalu na dlouhou dobu. To, že sestoupíme, anebo se budeme potácet někde dole a lidé budou nadávat, to všechno je možné. Ale není možné neplnit závazky a padnout ekonomicky, skončit v insolvenci. To nechci dopustit. Připouštím, že se to odrazí na sportovních výsledcích, ale nemůžu pohřbít Armu tím, že si nasmlouvám hráče, budu na tom sportovně tři čtyři měsíce dobře, ale pak řeknu, končíme, protože nemáme peníze.“

O zvěstech, že Ústí druhou ligu ani nepřihlásí

„Vím, že se o tom mluví, ale já jasně říkám, že se přihlásíme. Budeme pokračovat ve druhé lize, a uvidíme, jak se bude dařit. Vždy je nějaká cesta, ale nemůžeme zkrachovat, jak se to tady několikrát stalo třeba ještě za (mecenáše) Oldy Suchánka. Víte, jaké to mělo následky, několik let se to pak dávalo dohromady. Má to dopad na mládež, diváky, bylo by to pro klub devastující. Nedopustím to, to radši mít špatné výsledky.“

Zda bude příští sezona automaticky záchranářská

„Ani to bych dopředu neříkal. Jsou různé varianty. Jiné kluby se zajímají o naše hráče, jejich prodejem by se nám ekonomická situace trochu zlepšila. Navíc koronavirus zasáhl i ostatní oddíly, bude se šetřit všude, hráči nebudou tak drazí. Máme tady třeba Matěje Valentu, který hraje skvěle a jeho plat částečně hradí jeho mateřská Slavia, to nám hodně pomáhá. A takto klidně můžeme poskládat kvalitní tým. Když si nebudeme moct dovolit vlastní hráče, můžeme jít touto cestou. Já nic nebalím, nebudu vyhlašovat, že od začátku budeme bojovat jen o záchranu. Samozřejmě, někdo musí být poslední, ale nebudu říkat dopředu, že se soustředíme jen na záchranu.“

O ambicích

„V kabině jsem říkal, že se budeme znovu pokoušet o postupovou baráž. Koukali na mě jako na blázna, já namítl, že se může stát, že se nám podaří sehnat kvalitní hráče za rozumných podmínek, tak proč pak ne? Všichni to vidí tragicky, i já to čtu. Teď je to špatné, odešel trenér, navíc hloupě po vítězném zápasu s Duklou. To není dobré na psychiku hráčů, ale kdyby všechno fungovalo, nemusí být krizoví manažeři, tak to v životě není. Dívám se na to s nadhledem a určitě ne poraženecky.“