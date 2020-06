Nejistota mě svazuje, ale i motivuje, říká ústecký záložník Richter

„Je to blbá situace. Normálně bychom měli pět týdnů, abychom si našli nové angažmá, teď to tak není. Ale pro všechny je to stejné, nějak to dopadne,“ řekl pětadvacetiletý fotbalista po druholigové výhře 3:2 nad Duklou, ke které přispěl vítězným gólem.



Končí vám smlouva, jaké jsou vaše další možnosti?

Jsou nějaké náznaky, od zimy se průběžně něco řeší. Nic není stoprocentního, jsou na to tři čtyři týdny. Asi je jednou z možností zůstat v Ústí, záleží na vedení.



A co jinam?

Z vyšší soutěže zatím nabídka nepřišla. Řešil jsem už od zimy Slovensko, to nějak nedopadlo. Jinak nemám nic na stole.

Jak vás na hřišti ovlivňuje, že nemáte jistotu pro příští sezonu?

Možná podvědomě to znát je. Je nepříjemné nevědět, kde za tři týdny budu. Můžu být na druhém konci republiky, můžu být v jiné zemi. A tady mám rodinu. Na jednu stranu je to svazující, na druhou motivující. Ukázat se jiným klubům. Kdy jindy než teď v posledních zápasech si vybojovat lepší angažmá nebo tady lepší smlouvu.

Ale v Ústí už to bude bez oblíbeného trenéra Aleše Křečka, který skončil. Co vy na to?

Rozumíme mu, je ambiciozní a kvalitní trenér. Je velká škoda, že to tady nebude pokračovat v duchu jako doteď, všechno si pěkně sedlo. A on chce víc než hrát příští rok třeba i dokonce o záchranu.

Myslíte?

Nevím. Záleží na vedení, jaký tým tady bude. My hráči děláme všechno pro to, abychom 2. ligu dohráli důstojně. I když to stojí strašně hodně sil, protože hrajeme prakticky ve dvanácti, ale chceme se prát za Ústí až do posledního zápasu, což je snad na hřišti vidět.

Ale vítězství nepřicházela, až teď s Duklou jste to zlomili.

Herně to vypadalo i předtím dobře, jenže jsme neproměňovali šance. Říkali jsme si, že nám 80 procent funguje, od vápna k vápnu, v něm to ale musíme zlepšit. Což se proti Dukle povedlo. Už tři kola nás ta koncovka trápila, s Varnsdorfem jsme byli jasně lepší, to samé v Sokolově. A ty góly, co jsme dostávali... Nechci mluvit jen o štěstí, ale teprve teď se k nám otočilo čelem; dřív podklouzl třeba náš brankář, tentokrát jejich stoper. Z pěti zápasů jsme předtím vyhráli jeden, chtěli jsme to konečně zlomit.

A vy jste se prosadil i gólově. Je to pro vás úleva?

Konečně. Bylo to hrozný, gól jsem nedal snad rok, už mě to trápilo. Jsem rád, že jsem to protrhl. Snad ještě nějaký přidám.

A pomůžete k 7. místu?

Kéž by. Řekli jsme si, že tenhle tým by měl být do 7. místa. I když nemáme úplně takové možnosti na dostřídání jak jiné týmy, což bylo v některých zápasech znát. Třeba když Sokolov prostřídal a dal tam čerstvé hráče, rozhodl to.