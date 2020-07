Pardubický střelec Hlavatý: Druhé místo jsme si nepřipouštěli

Před posledním kolem ročníku navíc útočí na korunu krále střelců. Zatím však neví, kde stráví příští sezonu, jelikož v Pardubicích je na hostování z Plzně.



„Teďka na to vůbec nechci myslet. Chci si s kluky a se všemi lidmi, kteří nás podporovali, užít ten moment. Bude to řešit můj agent. Uvidíme, jak se k tomu postaví Viktorka. Zatím to nechci řešit, chci si užít to, co je,“ řekl novinářům dvaadvacetiletý Hlavatý.



Posun o patro výš pro něj představoval obrovskou euforii.

Pardubice postupují do první ligy Zpravodajství z 29. kola FNL

„Hlavně jsem rád, že to můžeme prožívat se všemi kluky, protože tahle kabina je opravdu skvělá a na tuhle sezonu budu vzpomínat jenom v nejlepším. Hrozně moc si to užívám. Jsem rád, že lidi přišli, cítit jejich podporu bylo fantastické. Že jich dorazilo co nejvíc a že to můžeme prožívat společně,“ uvedl rodák z Hořovic.

Východočeši měli před duelem s Vyšehradem v případě vítězství jistotu postupu, první poločas však skončil 1:1. „Pokyny byly, že máme mečbol, že si ho určitě nenecháme vzít a že to chceme dotáhnout před domácím publikem. Od začátku druhé půle to tak vypadalo, šlapali jsme do toho na 100 procent. Nakonec jsme to zvládli a myslím si, že zaslouženě,“ prohlásil Hlavatý.

K plnému bodovému zisku přispěl dvěma góly z pokutových kopů v rozmezí 59. a 64. minuty.

„Zase jsme na sebe s Jeřábem (kapitánem Janem Jeřábkem) mrkli. Říkal, ať si to vezmu, docela jsem si na ni věřil. Nakonec mi nechal obě. Ještě tam byl Ewerton, ten taky říkal, ať si to vezmu, když jsem je dal minule. Naštěstí jsem to proměnil,“ konstatoval Hlavatý.

Pardubice vedou tabulku nepřetržitě od pátého kola. Podle Hlavatého však o postupu začaly reálně uvažovat až po podzimu.

„Řekli jsme si, že šance je obrovská, nějaký náskok máme, a hlavně, že když budeme hrát tak, jak umíme a jak dokážeme, můžeme jaro dotáhnout, což se povedlo,“ řekl.

„Nepřipouštěli jsme si ani, že bychom mohli být druzí, prostě jsme si šli pro první místo. Myslím si, že to bylo vidět, a dotáhli jsme to, za což jsem opravdu rád. Obrovská úleva,“ uvedl někdejší mládežnický reprezentant.

V druholigové sezoně vstřelil 14 branek, na Stanislava Klobásu z Jihlavy mu chybí jediná trefa. V posledním kole se Východočeši představí na stadionu šestého Žižkova.

„Hlavní je týmový úspěch. Ale nebudu říkat, že teď, když ty góly na kontě mám, na to nemyslím,“ prohlásil Hlavatý.