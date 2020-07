Jsem šťastný, že můžu vést Plzeň, hlásí Guľa. A vyhlíží poháry

Liberec evidentně nepřijel pro vítězství, spíš chtěl pošetřit opory na utkání o postup do předkola Evropské ligy. A na hřišti bylo jasně patrné, kdo dominoval. Plzeňští fotbalisté drželi míč na kopačkách přes osmdesát procent času, což je jen vzácně vídaná statistika.

„Tohle se nám dařilo fantasticky. K tomu jsme navíc přidali solidní práci obrany při brejcích soupeře, rychlé a agresivní napadání. Ale na tom všem budeme chtít pořád pracovat, hráči mají potenciál být v tomto ohledu na ještě vyšší úrovni,“ přemítal Guľa.

Příliš chyb by na výkonu svých svěřenců však najít nemohl. Jistě, protivník byl bojácný a v prvním poločase překročil půlící čáru jen málokdy, jenže pokud by Plzeň nehrála s takovým přehledem a pohodou, Severočeši by určitě zlobili daleko víc.

Když bylo takřka jasné, že si Viktoria dojde pro vítězství, hvízdl slovenský kouč na rozcvičujícího se Romana Hubníka. Jdeš do hry! Loučící se střední obránce, který míří domů do Olomouce, odehrál poslední půlhodinku.

„Dohodli jsme se na několika možných strategiích. Nakonec jsme se rozhodli pro tu, aby Roman dovedl mužstvo do vítězného konce jako kapitán,“ vykládal Guľa. „Přijal to, za což jsem mu moc vděčný. Jsem pyšný i na ostatní, přistoupili k tomu skvěle. Roman si mohl plně užít ovace s publikem a svou rodinou.“

Viktorii teď čeká kýžená pauza. Dlouhá nebude, už 22. července totiž absolvuje úřadující vicemistr předsezonní testy a o dva dny později zahájí přípravu. Guľa ale odmítá, že by se na volno nějak zvlášť těšil.

„Především jsem šťastný, že můžu být s takovými hráči v takto velkém klubu. Jsem vděčný, že tu můžu pracovat. Každý den se snažíme s realizačním týmem makat naplno a dát klukům maximum,“ pronesl.

Nečeká ho lehký úkol. Zatím totiž není vůbec jasné, kdy a jak začne nový ročník domácí nejvyšší soutěže. Ve hře je i varianta, že prvním ostrým kláním bude pro Plzeň předkolo Ligy mistrů. A to je vždy nepříjemné. Zvlášť letos, kdy se nehrají dvojzápasy, ale pouze jedno utkání o všechno.

„Určitě naší metou bude, abychom mužstvo připravili na evropskou scénu. Bude se hrát jen na jeden duel, což je specifické, ale o to musíme být silnější. Chceme Viktorii znovu dostat do základní skupiny evropské soutěže. Věřím, že s podporou fanoušků budeme úspěšní jak v lize, tak v pohárech,“ řekl Guľa, jenž před jarní částí sezony vystřídal na trenérské pozici Pavla Vrbu.