Pokolikáté už? V místo věřím vždycky, hlásí plzeňský záložník Šulc

„Ale byla to obrovská křeč,“ vzpomínal na červnový střelecky povedený zápas proti Teplicím, tehdy ještě v českobudějovickém dresu.

Na přípravné období se mladý ofenzivní záložník opět vrátil do Viktorie a znovu se pokusí zaujmout natolik, aby na další hostování už neputoval.

Jak se cítíte na startu přípravy?

Už jsem tady asi počtvrté. Cítím se dobře, jsem připravený a tréninky jsou super. Nic víc asi dodávat nemusím.

Věříte, že tentokrát už si stálé místo v plzeňském kádru vybojujete?

Já jsem věřil vždycky. Ale že se to zatím nepovedlo? Prostě fotbal. Jsem rád, že mi Plzeň umožnila jít na hostování a hrát ligu. Aspoň někde jinde, když už ne tady.

Jak jste vůbec kousal, když jste s Plzní několikrát absolvoval přípravu, ale pokaždé nakonec skončil někde jinde?

Do Opavy jsem šel bez jediného ligového startu a vážně jsem byl rád, že si budu moct nejvyšší soutěž vyzkoušet. Neberu to jako nějaké zabrzdění.

Půlroční angažmá v Opavě tedy hodnotíte pozitivně?

Určitě dobrá zkušenost. Bylo skvělé, že mě Opava nechala ligu hrát. První starty byly super. Navíc fanoušci byli výborní, ostatní lidé v klubu taky. Super.

Jaro jste strávil v Českých Budějovicích. V silnějším týmu jste ožil.

Řekl bych, že jsem si i ještě lépe sedl se spoluhráči v kabině. Budějky měly zrovna za sebou výbornou šňůru několika výher. Začal jsem hrát, dokonce celé zápasy. Trenéři mi začali víc věřit.

Dal jste své první ligové góly, oba proti Teplicím. Jak na duel vzpomínáte?

Byla to obrovská křeč! Rozhodčí Teplicím v pětatřicáté minutě někoho vyloučil, my se tam nějak nemohli dostat a dokonce jsme prohrávali po gólu Kuby Řezníčka. Nakonec jsme to zvládli, ale byly to nervy.

Pavel Šulc (vlevo) naposledy hostoval v Českých Budějovicích.

Dokážete popsat, co jste po premiérové trefě cítil?

Měl jsem radost, ale bylo to na jedna jedna, takže jsem si ho ani nemohl pořádně užít. Chtěli jsme zvítězit, takže se hned šlo na půlku a pokračovalo dál.

Druhým zásahem jste pečetil tři body, už jste mohl být v klidu.

Jo, to už byla třiadevadesátá minuta. A člověk si to najednou uvědomil, že konečně vstřelil gól. Po nějakých dvaceti zápasech...

Těšíte se na zítřek? K přátelskému duelu přijedou právě České Budějovice.

Jasně, že jo! Zase uvidím kluky a věřím, že to bude dobrý zápas.

Loučilo se vám s jihočeským celkem těžko?

Prostě jsem šel domů, vrátil jsem se. Jsem rád, že tu teď můžu být.

Teď se rvete o místo ve Viktorii. Pociťujete výkonnostní skok?

V Plzni je obrovská kvalita. I co se týče trenérů. Viktoria je druhá, hraje o Ligu mistrů, zato s Budějovicemi jsme skončili sedmí. Skok tam určitě je.

Cítíte i na sobě nějaký progres?

Samozřejmě. Konečně jsem začal hrát ligu a řekl bych, že v Budějovicích mi hodně pomohli trenéři, protože tréninky byly velmi dobré. Myslím, že jsem se zlepšil.

S přístupem trenéra Adriana Guľy jste spokojený?

Komunikuje hodně, baví se úplně se všemi. Řeší tréninky a všechno kolem. Co vám k tomu můžu říct... Je to prostě super.

Jsou přípravy výrazně odlišné proti těm, které praktikoval předchozí plzeňský kouč Pavel Vrba?

Každý trenér to má jinak. Teď se připravujeme víc s míčem a snažíme se s ním udělat stejné kilometry, které jsme předtím absolvovali bez něj. Výrazně větším zapojením míče se to liší nejvíc.