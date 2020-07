Plzeň začala trénovat. Herc s Hlouškem si hledají angažmá, zatím zůstává Šulc

Už dříve bylo jasné, že ve Viktorii skončí Roman Hubník. Dlouholetý kapitán v posledních dvou ročnících stagnoval, nedostával příliš šancí a rozhodl se pro přesun do Olomouce.

Definitivně se s Plzní loučí i Erik Pačinda, který se po hostování v polské Koroně Kielce vrací domů na Slovensko, konkrétně do Trnavy. Klub neprodloužil hostování žilinskému Ivánu Díazovi, jenž v české lize odehrál pouhou půlhodinu.

Přestupy Příchody: Jindřich Staněk (Č. Budějovice, hostování), Matěj Hybš (Liberec), Filip Kaša, Miroslav Káčer (oba Žilina), Pavel Šulc, Lukáš Matějka (oba konec hostování), Ondřej Mihálik (Alkmaar, hostování se mění v přestup). Odchody: Šimon Gabriel, Dominik Janošek (oba Mladá Boleslav, hostování), Iván Díaz (konec hostování), Roman Hubník (Olomouc), Erik Pačinda (Spartak Trnava), Jakub Šiman, Jan Suchan (oba konec smlouvy), Michal Hlavatý, Lukáš Pfeifer a Filip Čihák (všichni tři hostování v Pardubicích), Ubong Ekpai (České Budějovice, hostování). Adam Hloušek a Christián Herc si hledají angažmá.

Končí také Christián Herc, což je možná trochu překvapivě. Slovenský ofenzivní záložník totiž měl ve Štruncových sadech hostovat z anglického Wolverhamptonu ještě rok. Nenaplnil však očekávání, téměř nehrál a dostal svolení hledat si nové angažmá.

Pokračovat nebude ani Adam Hloušek. Bývalý reprezentant se zkušenostmi z Německa a Polska nebude rok v Plzni rozhodně řadit mezi nejvyvedenější období své kariéry. Na podzim ještě nastupoval poměrně pravidělně, jenže po příchodu kouče Adriana Guľy vypadl ze sestavy. Během jarní části odehrál pouhých šest ligových minut, většinou v nominaci úplně chyběl.

Několik hráčů tradičně zamířilo na hostování. Michal Hlavatý bude pokračovat v Pardubicích, kterým čtrnácti góly pomohl k postupu do nejvyšší soutěže. Dominik Janošek také nemění barvy, ještě rok stráví v Mladé Boleslavi. V městě automobilů jej doplní mladý stoper Šimon Gabriel, jenž může nasbírat své první ligové minuty.

Ubong Ekpai se vrací na hostování do Českých Budějovic, kde strávil loňský podzim. Čtyřiadvacetiletému nigerijskému křídelníkovi se opakovaně nedaří protlačit do plzeňského kádru, poslední půlrok mu navíc výrazně zkomplikovalo zranění kolena.

Co se příchodů týče, nejde o nic neočekávaného. Do tréninku se zapojily posily ze Žiliny - střední obránce Filip Kaša a středopolař Miroslav Káčer, konkurenci na levé straně plzeňské defenzivy by měl zvýšit Matěj Hybš.

Přípravné období s Viktorií absolvují také Pavel Šulc s Lukášem Matějkou, kterým skončila hostování. Do konce kalendářního roku bude na západě Čech působit gólman Jindřich Staněk, klub na něj poté může v případě zájmu uplatnit opci.

Další program Viktorie?

K prvnímu přátelskému duelu nastoupí v sobotu 1. srpna, kdy v Luční ulici přivítá České Budějovice. Utkání ovšem kvůli koronavirovému nebezpečí proběhne za zavřenými dveřmi.

Pak úřadující vicemistr odcestuje na soustředění do Rakouska, kde se postupně střetne s WSG Tirol, Altachem, CSU Craiova (Rumunsko) a St. Pöltenem.