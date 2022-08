Plzeň zbrojí na Ligu mistrů, zacílila na Vlkanovu. Přestup je blízko

Chtěli ho do Sparty. Nevyšlo to. Do boje o Adama Vlkanovu se následně s vervou pustila taky Slavia. Dokonce drobného fotbalového šibala z Hradce Králové během minulé sezony pozvala do svých lóží, což způsobilo haló. Ono se něco takového totiž nedělá, pokud si nejste jistí, že si obě strany plácnou.

Imaginární miliony létaly vzduchem, ve skutečnosti žádný pohyb neproběhl.

I americké dobrodružství, které si Vlkanova vysnil během léta, vyznělo do ztracena. Přitom ještě koncem června si myslel, že to klapne: „Pro mě by to bylo hodně zajímavé, určitě bychom do toho s rodinou šli. Žena by s malou přijela, hned jak bych tam zařídil bydlení.“

A najednou je všechno jinak. Své 28. narozeniny by měl Vlkanova v neděli slavit jako hráč Plzně.

Smlouva se připravuje.

Kluby se v pondělí nebo v úterý sejdou k závěrečnému jednání.

Částka, již úřadující mistr bude muset zaplatit, se podle informací MF DNES blíží 20 milionům korun.

Co bylo ještě před pár týdny nemožné, se rázem děje. Mohou za to luxusní bonusy, které se k Plzni slétají za postup do Ligy mistrů. Když vám do téměř prázdné pokladny přiteče skoro půl miliardy korun, ono se to úplně jinak zachází s přestupními ciframi.

Koho z velkých klubů by Vlkanova nezaujal? Je to jeden z nejzajímavějších hráčů, které liga nabízí. Originál. Sice v nepříliš perspektivním věku, leč hladový a stále neopotřebovaný. Vždyť má odehráno něco málo přes padesát ligových zápasů.

Během uplynulé sezony, která ho vlastně do velkého fotbalu vystřelila, nasbíral fantastická čísla. K osmi gólům přidal osm asistencí a za odměnu dostal první minuty v české reprezentaci.

I díky jeho šikovnosti a mazaným ofenzivním nájezdům se Hradec jako nováček prokousal do elitní šestky. „Výjimečný hráč,“ chválil ho trenér Miroslav Koubek. Ale pozor, Vlkanova není jen chlapík pro útočné manévry. Umí bezvadně napadat, poctivě se vrací do obrany, kouše, hecuje, šéfuje.

Nejvíc ze všeho však zaujme jeho technika, rozhled a rychlé nohy. Však i nedělní zápas proti Olomouci (1:0) rozhodla jeho chytrost a spontánní řešení. V 53. minutě na levém křídle dvakrát zasekávačkou přechytračil zkušeného Breiteho, získal zároveň výhodný prostor pro nabíhající spoluhráče, načež perfektně načasoval přihrávku. Pro Petra Kodeše vymyslel první ligový gól v životě (v 89. utkání) a sám sebe přiblížil Lize mistrů.

„Nevím, co bude. Vážně nevím,“ opakoval hradecký kapitán do kamery, když přebíral cenu pro nejlepšího hráče utkání.

Plzeň by takového borce jistě přivítala. Pokud se v zákulisí zadaří, pak se na Vlkanovu usměje pohádkový fotbalový podzim. Posuďte sami:

7. září v Barceloně.

13. září doma s Interem Milán.

4. října v Mnichově s Bayernem.

12. října doma proti Bayernu.

26. října v Miláně.

1. listopadu doma proti Barceloně.