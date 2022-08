Vždycky věříme až do konce, řekl plzeňský záložník Bucha

„Přiznávám, že teď se necítím nejlépe. Takhle je to v tomhle náročném programu vždycky. Krátce po zápase toho má člověk vždycky dost,“ svěřil se Pavel Bucha po dalším náročném zápase s Českými Budějovicemi. Viktoria o vítězství 1:0 v pátém kole Fortuna ligy rozhodla až v nastaveném čase, po rohovém kopu se hlavou prosadil Mosquera.

Tři body jste si zajistili až poslední akcí zápasu. Jaký to byl zápas?

Výhra se rodila těžko. Gól jsme dali až v úplném závěru utkání. Pro nás je to cenné vítězství a jsme za to moc rádi.

Přepínalo se těžko na domácí soutěž po euforii z Ligy mistrů a losu základních skupin?

Nebyl to takový problém. Šlo spíš o to co nejrychleji zregenerovat a dostat se do pohody, abychom mohli v klidu hrát. Jsme si vědomi toho, že do Ligy mistrů nás dostala česká soutěž, to je to hlavní. Motivace je tak stejná, znovu uspět i v lize.

Nejprve jste se radovali z branky Tomáše Chorého. Tu ale VAR nakonec odvolal. Jak vám bylo?

Po chvilce jsme všichni věděli, že branka platit nebude, taková rána to pro nás nebyla. Horší by bylo, kdyby šlo o těsný ofsajd, než o jasnou ruku. Samozřejmě, že jsem dál věřil, že nakonec dáme regulérní gól. Na tom to máme postavené, věřit až do úplného konce. Není to poprvé, co jsme rozhodovali těsně před koncem zápasu. I když tentokrát to byl opravdu až úplný závěr.

Gól padl z posledního rohu...

Ano, to je to, o čem jsem mluvil. Věříme až do konce. Znovu se to potvrdilo. Když to nejde silou, jde to ještě větší silou.

Na jih Čech dorazily přes tři stovky fanoušků z Plzně. I oni vám v závěru pomohli?

Byli skvělí. Už když jsme tu hráli v minulé sezoně, podpora od našich fanoušků byla obrovská. Vždycky nám to hodně pomůže.

Několik týdnů vám bude chybět útočník Kliment, jehož gól tým posunul do Ligy mistrů. Je to hodně citelná ztráta?

Velká. Honza měl skvělou formu. Když byl na hřišti, tak byl cítit a padalo mu to do brány. Týmu bude chybět. Na druhou stranu máme v kádru dost útočníků. Přišli nový kluci, od začátku dnes poprvé nastoupil Fortune Bassey, který se do toho podle mého taky časem dostane. Tu chvíli bez Honzy přečkáme a s ním budeme ještě silnější.

Musíte počítat s náročným programem. Jak jste na tom fyzicky, zrovna vy jste odehrál drtivou porci zápasů v sezoně?

Přiznávám, že teď se necítím nejlépe. Krátce po zápase toho má člověk vždycky dost. Jde o to si co nejlépe odpočinout a využít volného času k regeneraci. Dobře se najíst, vyspat se a tělo si na tenhle program brzy zvykne a půjde to.