Třetí reprezentant z Hradce. Budu na to vzpomínat do smrti, říká Vlkanova

Sedmadvacetiletý ofenzivní záložník nastoupil na posledních sedmnáct minut v elitní skupině Ligy národů v Portugalsku. Na hřiště přišel za nepříznivého stavu 0:2.

V tu chvíli se zařadil mezi „hradecké krajany“ Václava Pilaře a Petra Samce. Ti byli dosud jediní, kteří v samostatné české historii nastoupili za Česko jako hráči Hradce.

Vlkanova se vedle prvního reprezentačního startu mohl zapsat i mezi střelce. To by pak byla premiéra.

V samém závěru vystihl rozehrávku středopolaře Rúbena Nevese, který si neporadil s těžkou přihrávkou od brankáře Dioga Costy. Vlkanova z levé strany postupoval sám, ale střílel jen do boční sítě.

„Neřekl bych, že jsem se té šance lekl. Spíš jsem se v tu chvíli špatně rozhodl. Chtěl jsem střílet nahoru na přední tyč, ale bohužel jsem to netrefil. Když to vidím zpětně, měl jsem to dávat na zadní,“ litoval.

Reprezentanti z Hradce Petr Samec

16. srpna 1995 Norsko - Česko 1:1 (kvalifikace o Euro 1996)

Tehdy jedenadvacetiletý útočník přestoupil do Hradce během léta 1995 z Chebu a na jeden z klíčových zápasů o postup na Euro byl nominován už jako hráč Hradce. V Norsku to byl jeho devátý a poslední start za národní mužstvo. Václav Pilař

4. června 2011 Česko - Peru 0:0 (turnaj v Japonsku)

7. června 2011 Japonsko - Česko 0:0 (turnaj v Japonsku)

Měl za sebou nováčkovskou sezonu v lize, v níž zaujal. Než v létě odešel na hostování do Plzně, trenér Bílek 23letého křídelníka povolal na japonský Kirin Cup. Adam Vlkanova

9. června 2022 Portugalsko - Česko 2:0 (Liga národů)

Podobný případ jako Pilař: sedla mu uplynulá ligová sezona a do reprezentace byl nominován poprvé. Po dvou duelech na lavičce se dočkal na pár minut, a mohl dokonce skórovat, ale velkou šanci neproměnil.

Promarnil okamžik, který by pro něj byl v kariéře ten nejslavnější. Dát gól při debutu za národní mužstvo a ještě k tomu v Lisabonu před čtyřiačtyřiceti tisíci diváky proti Portugalcům s kapitánem Cristianem Ronaldem, to by svou chvíli slávy notně vylepšil.

I tak byl za pár minut šťastný a vděčný. Vždyť ještě před rokem bojoval s Hradcem Králové v druhé lize.

Po postupu mezi elitu jako kapitán tým táhl a stal se objevem ligy, patřil mezi její nejlepší hráče. A na konci sezony zaujal i reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého. K nominaci mu pomohla i současná situace v červnovém termínu, kdy se několik hráčů ze zdravotních důvodů omluvilo.

„Jsem nadšený, užívám si každý den. Člověk nikdy neví, jestli v reprezentaci není naposledy.“

Minulý týden zápasy proti Švýcarsku a Španělsku proseděl na lavičce, v Lisabonu se však dočkal.

„Byl to pro mě speciální den. Plný stadion, proti nám Ronaldo, prostě úžasný zápas. Jen škoda, že jsme prohráli,“ říkal druhý den před odletem z Lisabonu do Málagy, kam se výběr přesunul za dalším zápasem v Lize národů.

Na místním stadionu La Rosaleda Česko nastoupí ke svému čtvrtému utkání v nejvyšší úrovni soutěže. A Vlkanova naznačil, že s ním Šilhavý může jako se střídajícím hráčem zase počítat.

„Kolem padesáté pětapadesáté minuty mi trenéři řekli, ať se jdu připravit, že bych tam za dvacet minut mohl jít. Byl jsem moc rád, že pak na mě ukázali, a já se na hřiště dostal,“ poznamenal.

Trenéři po něm chtěli, aby českou hru rozhýbal. „Měl jsem běhat za obranu. Hodně jsme hráli zády k bráně, proto jsem tam asi šel,“ podotkl.

„Nervózní jsem nebyl, to nikdy nebývám. Spíš pro mě bylo těžké do toho naskočit, zápas byl rozjetý. Ale jo, užil jsem si to, bylo to hezký.“

Nedělní zápas v Málaze bude pro Čechy zase za odměnu. Minulou neděli doma Španěly potrápili, do poslední minuty nad jedním z nejlepších světových reprezentačních celků vedli 2:1. I tak byla remíza 2:2 výborný výsledek.

„Doufám a čekám na každou šanci. Chci ukázat, že tady nejsem náhodou. Uvidíme, jestli mě tam trenér pošle,“ přemítal.

„Pro nás to bude mnohem těžší než před týdnem v Praze. Španělé půjdou víc do brány, poženou je fanoušci. My se musíme pořádně připravit a ubojovat to. Doufám, že uhrajeme dobrý výsledek.“

Vlkanova zase může doufat, že jeho účast v národním mužstvu mu pomůže k přestupu do většího klubu, než je Hradec. „Občas mi manažer něco naznačí. Ale zatím nic konkrétního na stole není, takže to nechávám být.“