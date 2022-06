Kapitán řeší Ameriku. Slavia mě v něčem zklamala, svěřil se Vlkanova

„Uvidím, ještě se musím domluvit s trenéry. Stále trošku cítím kotník, kvůli kterému jsem neodehrál několik zápasů na konci sezony, navíc v reprezentaci mě do něj znova trochu trefili,“ řekl sedmadvacetiletý fotbalista, jenž se do přípravy zapojil až začátkem tohoto týdne.

Poté, co dostal kvůli premiérovým startům v české reprezentaci o pár dnů volna navíc. „Musím se domluvit, jestli půjdu rovnou do zápasu, nebo jestli budu jen trénovat.“

Také se ale může stát, že místo do Benátek, byť jen těch českých, vyrazí do světa. A to doslova, protože už řadu týdnů trvající vyjednávací maraton o jeho odchodu z Hradce by jej mohl zavát až do zámoří.

Co je na těchto informacích pravda a jak je reálné, zda byste odešel právě do Ameriky?

Mohu potvrdit, že se to řeší.

Jak je to daleko?

Už jsem například volal s jedním sportovním ředitelem tamního klubu. Opravdu to vypadá, že zájem je.

Jak moc by vás Amerika lákala a co na to rodina?

Pro mě by to bylo hodně zajímavé a určitě bychom do toho s rodinou šli. Žena by s malou přijela hned, jak bych tam zařídil bydlení.

Adam Vlkanova

Co vaše angličtina?

Není to úplně nejlepší, ale domluvím se. Jak jsem říkal, tak už mi volal jeden sportovní ředitel a všemu jsem rozuměl. Jen ty jejich časy pro mě nejsou ideální. (směje se) Ale pochopili jsme se, proto myslím, že se domluvit dokážu.

Dřív než Amerika to ale vypadalo na váš odchod do špičkových českých klubů. Jak moc to bylo blízko? Začněme třeba Slavií.

Kontakt tam byl, nějakou nabídku dali, ale nakonec se nedohodli s Hradcem. Jestli nějaký kontakt ještě pokračuje, tak o tom přehled nemám. Vím jenom to, že zájem mají další týmy v Česku i v zahraničí. V tuhle chvíli čekám, co se bude dít a jestli to někam dopadne.

Jednal jste i vy se Slavií?

Ano, nějaká jednání jsem měl, ale jak říkám, jednání jsou zbytečná, když se kluby nedomluví mezi sebou.

Lákala by vás stále Slavia?

V tu dobu, co se to řešilo, tak určitě. Pak mě nějaké věci zklamaly.

Ze strany Slavie?

Třeba i z té strany, ale dál bych to nechtěl rozebírat. Samozřejmě Slavie by byla pořád zajímavá, protože hraje o ty nejvyšší příčky. Každý chce hrát o titul, což v Hradci není úplně reálné.

Čekal jste, že bude zájem z jejich strany větší?

Chápu, že mám rok do konce smlouvy a nechtějí to přepálit. Myslím ale, že by museli ještě něco přidat. Vedení Hradce má nějakou hranici, pod kterou nepůjde. Pokud by mělo k dohodě dojít, musely by se obě strany společně na tu hranici dostat. Já si zase říkám, vezmu o trochu méně, nebo potom nic. Je to těžký, ale to už si každý musí vyhodnotit sám. Já do toho nemůžu zasahovat a už pouze čekám, co bude.

Není pro vás současná situace trochu frustrující v tom ohledu, že jste s Hradcem předvedli asi maximum, vy osobně jste si výkony řekl i o místo v reprezentaci, a pořád se nenašel nikdo, kdo by vás koupil?

Bohužel se řeší hodně věk. Přitom se pořád říká, že od sedmadvaceti let jsou nejlepší fotbalová léta, člověk není starej. Doba se ale změnila a všichni se na to koukají jinak. Částky se také celkově zvedly a jen tak někdo to zaplatit nemůže. Uvidíme, co přijde, já pořád věřím. Co jsem se bavil na klubu, tak jsem každému řekl, že chci odejít. Kdyby to nevyšlo, tak až poté budeme řešit co dál.

Co za této situace potřebný klid na trénink v přípravě, do které jste vstoupil?

Já v klidu jsem, ale samozřejmě bych už rád něco věděl, a ne neustále na něco čekal, je to všechno zdlouhavé. Všichni vědí, že bych teď chtěl odejít.

Co když to nedopadne?

Tak se holt budu muset přenastavit na to, že jsem tady a ještě rok tu minimálně budu.

Nebylo by to poprvé, protože o vašem odchodu se vážně jednalo třeba už před dvěma lety, a také to nevyšlo.

Já si ale po letošní velice úspěšné sezoně říkal, že jsem vlastně docela rád, že to tehdy nedopadlo. Měl jsem dobrý čísla, dařilo se mi. Proto si myslím, že se dá udělat lepší a zajímavější přestup než dříve. Věřím pořád, že to klapne, ale je pro mě to čekání dlouhé.

V Hradci vám končí smlouva příští rok, přemýšlel jste o tom, že byste ji prodloužil na nějakou dlouhodobou?

V možných řešeních to je, ale myslím si, že je to v těch podmínkách těžké. Vidělo by se samozřejmě, s čím by se přišlo, ale když vidím částky jinde a zvlášť venku, tak se to nedá srovnat. A já už nejsem nejmladší a musím koukat i na finanční stránku, abych si do budoucna něco vydělal. Kariéra zas tak dlouhá není, proto se musím ohlížet i na to, co bude potom.

Jak je v tomhle ohledu zajímavá ta Amerika?

Rozhodně je to zajímavé (směje se). Odpovídá to velkým klubům u nás v Česku.

Jak vnímáte současnou situaci v kádru Hradce, se kterým jste v minulé sezoně tak překvapili? Odešel obránce Mejdr, pryč má asi namířeno i stoper Král.

Síla v týmu pořád je, jen ubyli obránci. Máme v současné chvíli pouze tři stopery, takže je potřeba někoho přivést, je jich málo, navíc když hrajeme v rozestavení na tři stopery. Celkově si ale myslím, že tým je pořád hodně kvalitní.