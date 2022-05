Splněný sen. Teď se ještě dostat na hřiště, doufá debutant Vlkanova

Je pochopitelné, že více než příjemnou. „Když jsem se objevil v širší nominaci, zkusili jsme dovolenou, kterou jsme měli naplánovanou na stejný termín jako reprezentační zápasy, prodat někomu jinému. Povedlo se to a hned jsme si objednali jinou o týden dřív,“ vypravoval jeden z nejproduktivnějších hráčů uplynulého prvoligového ročníku.

Ozval se přitom z Turecka, kam se po náročné sezoně, již si nyní možná trochu nečekaně ještě prodlouží, s rodinou vypravil: „Jsme v Turecku na první dovolené s dcerkou, nechtěli jsme ji vynechat. Teď si tady všichni společně užíváme, všechno je super.“

Adam Vlkanova * Sedmadvacetiletý kapitán fotbalistů Hradce Králové byl poprvé nominován do reprezentačního A-týmu na červnové zápasy Ligy národů.

* Šikovný útočník či ofenzivní záložník je hradeckým odchovancem, který dlouho fotbal kombinoval s hokejem.

* V seniorské kategorii postupoval ke svým současným úspěchům postupně, do roku 2011 byl hráčem FC Hradec Králové, poté dvě sezony působil v Olympia Hradec Králové, sezonu 2013/14 odehrál za střížkovské Bohemians a za Čáslav, od roku 2014 je stále hráčem FC Hradec Králové. * V 1. lize zatím odehrál 49 zápasů a vstřelil v nich 9 branek

* Jediný reprezentační start si připsal za tým do 21 let.

Jak moc vás nominace reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého na následující zápasy překvapila?

Nějaké náznaky, že bych se v ní objevit mohl, jsem měl, figuroval jsem totiž v širším kádru a jen jsem čekal, zda pozvánku opravdu dostanu. Moc si toho vážím a teď jen doufám, že se mi podaří odehrát alespoň nějakou minutu, byl by to pro mě splněný sen.

Ten se z Hradce Králové podařilo splnit málokomu, naposledy před jedenácti lety Václavu Pilařovi. Věřil jste, že by se vám to mohlo povést?

Musím říct, že čím déle jsem byl v Hradci, tím míň jsem věřil, že se tam opravdu můžu dostat. Na druhé straně po této sezoně, která celému týmu i mně osobně vyšla, jsem trochu zadoufal, že by tahle možnost přijít mohla.

Reprezentace vás v kariéře míjely, dočkal jste se předtím jen jednou, před šesti lety jste si zahrál za reprezentační jedenadvacítku. Bude pro vás prostředí, do kterého se budete v pondělí hlásit, úplně nové?

Pojedu tam s tím, že se na všechny kluky těším. Proti některým jsem hrál, jednou jsem byl v jedenadvacítce, kde jsem se s několika kluky potkal. S Tomášem Petráškem jsem hrál v Hradci, chvíli jsem tady zastihl i Jardu Zeleného, takže úplně do neznáma nejdu.

Českou reprezentaci čekají zápasy s velmi kvalitními soupeři, budou to utkání v elitní části Ligy národů. Je pro vás lákavé být u toho, když bude česká reprezentace hrát proti Švýcarsku, Portugalsku a hned dvakrát proti Španělsku?

Především to beru jako obrovskou zkušenost. Pochopitelně bude důležité, jestli se dostanu do hry, ale jsem si jistý, že i když budu jen součástí týmu, bude to stát za to. A kdybych se na hřiště dostal, každá minuta proti takovým týmům by mě strašně potěšila, jistě by to znásobilo moje nadšení. A zahrát si třeba proti Ronaldovi by bylo něco neskutečného, další splněný sen.

Nejen v médiích se už delší dobu spekuluje o vašem letním odchodu z Hradce Králové, který ostatně byl na spadnutí už i v minulosti. Jak to vypadá v tuto chvíli?

Mám zprávy od svého manažera, že se nějací zájemci ozývají, ale sám o tom nic nevím. Nechávám to na něm, užívám si dovolenou a tyhle věci neřeším. Uvidíme, co bude, až přijedu.