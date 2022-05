Na Plzeň bez opor. Mejdr a Vlkanova navíc dostali za jednání se Slavií pokuty

Hradec Králové o tom informoval v prohlášení na svých webových stránkách.

V zápase, který se večer uskuteční v azylu v Mladé Boleslavi, může Plzeň za určitých okolností oslavit titul. Když porazí Hradec a druhá Slavia zároveň zaváhá v Ostravě, je hotovo.

Viktorii se pár hodin před utkáním naskytla ještě o něco výhodnější pozice - nastoupí proti oslabenému protivníkovi. Vlkanova je kapitán, střelec osmi branek v sezoně, který navíc zaznamenal i osm asistencí. Jasná opora. Stejně tak Mejdr, sparťanský odchovanec, jenž si ve svém premiérovém ligovém ročníku připsal sedm přihrávek na gól a jeden sám dal.

Adam Vlkanova

„Ani jeden z hráčů není připraven nastoupit k zápasu. Vlkanova kvůli zranění opustil předčasně hřiště Baníku Ostrava a nedokončil ani předzápasový trénink. Mejdr má v tuto chvíli na stole tři nabídky na přestup - mimo jiné od obou klubů, které spolu bojují o titul - a sám připouští, že není připravený nastoupit k utkání s čistou hlavou. Do konce sezony proto už v nominaci na zápasy figurovat nebude,“ uvedl Hradec.

„Ke všem utkáním posíláme na hřiště aktuálně nejsilnější možnou sestavu. Bojujeme za Hradec, nikoli za Slavii nebo za Plzeň. Ostatně, oba tyto soupeře jsme už v této sezoně porazili.“

Oba fotbalisté způsobili o víkendu poprask tím, že se v neděli na pozvání domácích objevili v jedné z VIP sekcí stadionu fotbalové Slavie na nedělním utkání se Slováckem (3:0).

Byl to zřetelný signál, že se Slavia o obě hradecké opory zajímá, avšak podle reakcí z klubu tím nedodržela interní dohodu s protistranou. Navíc o transferech chtěla v týdnu jednat, avšak Hradec se po tomto přešlapu ke schůzkám - poměrně pochopitelně - neměl.

„Je to špatně vůči prezentaci klubu navenek. Neslučuje se to s profesionalitou hráčů ani agentů a vrhá to špatný stín na náš klub, protože my jsme jasně deklarovali Slavii, Spartě i Plzni, že jsme připraveni k jednání, ale v první řadě se musí bavit klub s klubem a až poté klub s hráčem. Sparta to dodržela, Plzeň to dodržela, ale Slavia ne,“ řekl regionálnímu webu Salonky HK generální manažer klubu Richard Jukl.

Uvedl také, že se Slavia prostřednictvím svého šéfa Jaroslava Tvrdíka posléze omluvila. „Vyjádřil politování nad jednáním jeho podřízených. V této chvíli to beru jako téměř uzavřené. Jednání se nebráníme, ale musí to mít nějakou úroveň,“ dodal Jukl.

Samotný klub Hradec Králové následně reagoval na články a spekulace oficiální formou, kde kromě potvrzení, že ani jeden z fotbalistů proti Plzni nebude hrát, také zmínil, že oba dostali pokuty.

„Jan Mejdr a Adam Vlkanova v týdnu porušili své profesionální smlouvy a přestupní řád FAČR tím, že bez svolení klubu (a bez jeho vědomí) jednali se zástupci Slavie Praha. Za tento prohřešek jim vedení FC Hradec Králové udělilo interní pokutu, kterou hráči přijali, a celou situaci tím považujeme za vyřešenou,“ uvedl klub.