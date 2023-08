Gabriel míří do Midtjyllandu. Sparta si ho stáhne z Hradce a obratem prodá

Syn někdejšího reprezentanta Petra Gabriela v úterý odletěl do Dánska, kde absolvuje lékařskou prohlídku a podepíše pětiletou smlouvu. Jako první o tom informoval server isport.cz.

Dvaadvacetiletý pravý krajní obránce či wingback vyrostl ve Spartě. Před dvěma lety se za trenéra Pavla Vrby dostal do kádru áčka, naskočil však jen na pár minut do ligového duelu s Hradcem Králové a pak do předkola Ligy mistrů proti Monaku. Jinak nastupoval za třetiligovou rezervu.

Loni v létě odešel do Hradce Králové, nikoli však na hostování, ale na přestup, což sám chtěl. Kluby se však dohodly na tom, že Sparta bude mít ve smlouvě klauzuli o zpětném odkupu.

Ve chvíli, kdy ke Gabrielovi přilétla nabídka z Midtjyllandu, ji Sparta logicky využila. Hradec dostane nižší jednotky milionů korun plus procenta z přestupové částky do Dánska, která by se měla pohybovat kolem dvaceti milionů korun.

Aby si Sparta hráče stáhla a zařadila ho do svého týmu, na pořadu dne nebylo.

V minulé sezoně Gabriel za Hradec nastupoval pravidelně a vypracoval se v jednu z opor. Pevné místo měl i v národním mužstvu do jedenadvaceti let. Povedlo se mu červnové mistrovství Evropy, přestože Češi zkazili rozhodující zápas o postup do čtvrtfinále proti Izraeli.

Midtjylland patří v posledních letech mezi dánskou špičku. V uplynulé sezoně se sice nevešel do nadstavbové skupiny o titul, v play off ale nakonec vybojoval účast v kvalifikaci Konferenční ligy, kde ho nyní čeká závěrečné 4. předkolo o účast ve skupině.

Za Midtjylland v minulosti hrával český levý bek Filip Novák a mužstvo dříve vedl současný sparťanský trenér Brian Priske.