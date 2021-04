Exkluzivní podnik bohatých? Ne, pomoc všem. Šéf Realu hájí Superligu

„Musím každému vysvětlovat, že nejde o ligu pouze pro bohaté. Je to liga, která má zachránit všechny kluby. Bez ní fotbal umře,“ řekl Pérez v rozhovoru v televizním pořadu El Chiringuito de Jugones.



„Klesá sledovanost, klesá cena vysílacích práv... Mladé lidi už fotbal nezajímá, protože mají jiné možnosti zábavy. Něco jsme prostě museli udělat, všichni jsme na pokraji krachu,“ uvedl Pérez.

„Všichni dohromady jsem přišli o pět miliard eur. Jen Real za dvě sezony přišel o 400 milionů eur. A když máte jen příjmy od televize, tak je řešením odehrát víc atraktivních zápasů, na které se budou dívat fanoušci po celém světě,“ dodal.

„Proto jsme přišli s nápadem, že místo Ligy mistrů budeme hrát Superligu, kde jsou všechny velké kluby a díky tomu získáme zpět to, co jsme ztratili,“ uvedl čtyřiasedmdesátiletý funkcionář.

Peníze ze superligy by podle Péreze i nadále putovaly ke klubům v nižších patrech fotbalové pyramidy. „S tím, kolik peněz kluby momentálně dostávají z Ligy mistrů, by do roku 2024, kdy se má změnit formát, všechny kluby zanikly. Velké, střední i malé. Naše liga bude zisková a peníze se dostanou ke všem,“ řekl.

Založení ligy se setkalo s ostrou kritikou ze strany politiků, fanoušků, národních svazů, současných i bývalých hráčů a především UEFA, která účastníkům pohrozila vyloučením z národních soutěží a hráčům zákazem startu v reprezentacích.

„Kdykoliv se něco mění, tak jsou někteří lidé proti,“ uvedl Pérez. A k možným sankcím dodal: „Můžu všechny ujistit, že k tomu nedojde. Nechci zacházet do právních detailů, ale to se nestane. Je to nemožné.“



Pérez také zdůraznil, že superliga nemá být uzavřená. Každou sezonu by se k 15 základním členům přidalo pět kvalifikovaných klubů a šéf Realu je připraven spolupracovat s UEFA na postupovém klíči.

Vedení evropského fotbalu za reakci na založení superligy zkritizoval. Předseda UEFA Aleksander Čeferin totiž mimo jiné označil šéfa Juventusu Andreu Agnelliho, který léta vytvoření elitní soutěže propagoval, za prolhaného hada.

Podle něj šlo o uraženou reakci někoho, kdo najednou ztratil výjimečné postavení.

„Takhle se UEFA nemůže chovat. Nechceme předsedu, který uráží šéfa klubu. Pro dobro společnosti a celého sportu se tohle musí změnit. Nevidím jediný důvod, proč by se UEFA měla cítit dotčená,“ dodal Pérez.