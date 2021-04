Superligu vymyslel ten, který fotbal do morku kostí nenávidí, píší světová média

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea a Tottenham z Anglie.

Barcelona, Real Madrid a Atlético Madrid ze Španělska.

Inter Milán, AC Milán a Juventus z Itálie.

Dvanáct zakládajících klubů se rozhodlo změnit fotbalové zvyklosti.

„Velká šestka anglického fotbalu se připojila k nové evropské Superlize, k zemětřesení, jež vyvolá válku ve sportu. Hrozí, že toto rozhodnutí rozštěpí anglický fotbal, neboť Premier League klubům v neděli v noci napsala, že žádnou takovou soutěž nepodpoří,“ píše anglický Daily Mail.

„Tohle je nápad, který musel vymyslet někdo, kdo fotbal až do morku kostí nenávidí. Kdo ho nesnáší natolik, že ho chce ořezat, oškubat, rozložit, od amatérského fotbalu až po mistrovství světa,“ poznamenává The Guardian.

„Superliga, kterou šéf Juventusu Andrea Agnelli prosazuje, bude sloužit spíše zájmům jeho klubu než zájmům celé Serie A. Paralelní soutěž nalije peníze pouze do pokladny zapojených klubů. Superliga je v přímém protikladu k pokusu znovu pozvednout italskou ligu a ještě ve větším protikladu k projektu nové Ligy mistrů, jež se má od roku 2024 rozšířit na 36 mužstev,“ podotýká nejčtenější italský deník La Gazzetta dello Sport.

„Noc, která změnila evropský fotbal. Uzavřenou Superligou končí kvalifikace vybojovaná na hřišti - a tím i základní koncept zasloužených úspěchů. Je to nepřijatelná ztráta,“ píše La Repubblica.

„Hrozný nápad, který míří proti fanouškům,“ reaguje Corriere della Sera.

„Založení nové ligy přichází v době, kdy celosvětová pandemie uspíšila nestabilitu aktuálního ekonomického modelu evropského fotbalu. Dlouhá léta měly tyto zakládající kluby za cíl zlepšit kvalitu a intenzitu současných evropských soutěží a především vytvořit soutěž, v níž se budou moci nejlepší kluby a nejlepší hráči střetávat častěji,“ píše španělská Marca.

„Paris St. Germain čelí dilematu. Pařížský klub nepatří ke dvanácti zakládajícím klubům projektu, jehož možný start by pro něj nebyl bez následků,“ uvažuje L’Équipe.

„Není žádné překvapení, že si rebelové myslí, že jejich plán bude fungovat. Není překvapení, že si myslí, že si mohou dělat, co chtějí. Už je to tak léta a nikdo je zatím nezastavil,“ tvrdí New York Times.