Liberec - APOEL, domácí jdou do boje o Evropskou ligu v tradiční sestavě

Slovan nebyl v evropských pohárech čtyři roky. V sezoně 2016/17, ještě pod vedením trenéra Jindřicha Trpišovského, do základní skupiny postoupil také přes kyperského soupeře, byla to AEK Larnaka.

ONLINE: Slovan Liberec - APOEL Nikósie Utkání sledujeme v podrobném online přenosu.

Letos Liberec zvládl dva venkovní zápasy proti litevskému Riteriai (5:1) a pak i proti covidem zdecimovanému FCSB z Rumunska (2:0). Od pohárů ho dělí jediné vítězství.



„Je to zápas roku. Každý z hráčů ví, o co hrajeme, máme obrovskou motivaci postoupit do skupiny. My jako trenéři už ani nechceme význam toho utkání zveličovat, abychom se zbytečně nedostávali pod tlak,“ řekl liberecký kouč Pavel Hoftych.

Ten nasadil svou obvyklou sestavu, z níž hned sedm hráčů ve víkendové lize na hřišti Pardubic šetřil.

APOEL se do posledního předkola prokousal přes kosovské Gjilani (2:0), kazašský Kaysar (4:1) a bosenský Mostar (3:2 na pen.).