Nadšený Hoftych: Můj největší trenérský úspěch, snad se kluci nezboří úplně

Když jste v létě po odchodu řady opor skládal takřka úplně nový tým, uměl jste si představit, že s ním projdete až do základní skupiny?

Před sezonou bych to určitě netipoval, na druhou stranu vedení klubu doplnilo tým o hráče, kteří mají velkou kvalitu, byla jen otázka, jak rychle z nich dokážeme udělat tým. Postup přes litevský Riteriai ve druhém předkole pro nás byl povinností: kdybychom nepostoupili, nikdo by nám to neodpustil. Pokud jde o zápas v Rumunsku s FCSB, tam si musíme přiznat, že za námi šlo štěstí a osud. Kdyby soupeř nepostihl koronavirus a hrál by v plné sestavě, naše šance by byly výrazně nižší. Takhle jsme dostali šanci zahrát si o svůj sen.

Jak jste viděl průběh zápasu s Nikósií?

V prvním poločase jsme ještě dokázali hráče soupeře slušně dostupovat a měli jsme několik brejkových příležitostí. Druhý poločas už to bylo složitější, hosté drželi míč, nám ubývaly síly a při jejich obrovské tutovce nás podržel brankář Filip Nguyen, za což mu děkujeme. Potom tam bylo několik sporných situací v soupeřově vápně a ta poslední vyústila v penaltu. Klobouk dolů, jak ji Kamil (Kamso Mara) proměnil. Celý Liberec si postup zasloužil. Kdybychom vyhráli finále poháru se Spartou, byli bychom ve skupině Evropské ligy rovnou, ale takhle jsme si to museli prošlapat od spodku. Dnes jsme se všichni dočkali odměny. Děkuji všem spolupracovníkům, celému klubu i hráčům.

Dá se říct, že Mara proměnil penaltu za 80 milionů, protože přibližně tolik korun klub dostane za postup do základní skupiny Evropské ligy. Byli jste domluvení, kdo bude případný pokutový kop zahrávat?

Připravený byl Kamil, který kope penalty neomylně. Spletl se jedině v Olomouci, a to ještě pak komise usoudila, že se penalta měla opakovat, protože brankář Mandous byl metr venku z branky. Kamilovi jsme věřili. Upřímně řečeno: Já bych tedy penaltu v takové situaci rozhodně kopat nešel.

Jste rád, že zápas nešel do prodloužení, ke kterému vše směřovalo?

APOEL byl určitě v tu chvíli lepší a nedokázali jsme čelit jeho tlaku. Ale bylo vidět, že i hráčům hostů docházejí síly. Nejkrásnější je rozhodnout utkání v závěru, kdy soupeř už nemá moc času reagovat. Byl to ideální gól v ideální čas.

Postoupili jste do základní skupiny. Jaké soupeře byste si v ní představoval?

Já jsem postup zažil i před dvěma lety coby manažer Trnavy s hlavním trenérem Radkem Látalem. Vím, že už jen sledovat los bude paráda. Když mi řekli, že můžeme dostat i Arsenal, lehce jsem se zpotil, ale my jsme bojovníci. V základní skupině už budeme zase o kus dál a možná přivedeme ještě jednoho nebo dva hráče, abychom zase byli nebezpečnější.

Máte nějakého vysněného soupeře?

Byl bych rád, kdyby to byl směr Anglie, Německo, Francie, Itálie. Mám čtyřicet zápasů v Evropě jako manažer nebo trenér a většinou jsme jezdili na východ. Takže bychom chtěli soupeře, který je zvučný a orientovaný směrem na západ.

Mluvil jste o posilách. Jak je to po postupu reálné?

Pro každého kluka je možnost zahrát si v základní skupině Evropské ligy zajímavá výzva. Umím si představit, že by se k nám mohl vrátit náš bývalý hráč Tomáš Malinský, který ve Slavii není tolik využitý. Myslím, že by to byla ta pravá posila, která by se nám pro tyhle zápasy hodila. To stejné platí o Oscarovi, ale ten je pro Slavii využitelný na více postech, takže to pro nás není tak nadějné.

Jaké teď budou oslavy? Budete hráče hlídat?

Budeme se snažit nachystat na ligový zápas s Příbramí tak, abychom vyválčili body. Máme chytré hráče a Rambo (útočník Rabušic) si je pohlídá tak, aby to s pivem moc nepřepálili. Hlídat je nebudu. Nepředpokládám, že se zboří úplně.