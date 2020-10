Sadílek je lídr, Liberci pomůže. Černý má i na reprezentaci, říká agent Nehoda

Jak vůbec došlo k odchodu Michala Sadílka z Eindhovenu?

Řešili jsme to od minulého týdne. V předkole Evropské ligy trenér Michala posadil jen na tribunu, navíc na jeho post přišel ještě další střední záložník. Bylo jasné, že šance hrát pravidelně bude minimální. Bavili jsme se, jestli zůstane ještě dva a půl měsíce v Eindhovenu a v zimě budeme hledat nový klub, anebo to zkusíme už teď. Míša se rozhodl pro druhou variantu, chce pravidelně hrát.

Hráčský agent David Nehoda.

Proč zrovna Liberec?

Bude hrát Evropskou ligu, takže mají hodně zápasů. A na jeho postu je menší konkurence než v PSV. Věřím, že se prosadí a zároveň Liberci pomůže.

Šel by do Liberce, i kdyby se tam Evropská liga nehrála?

Asi ne, bylo to hodně závislé na postupu do Evropské ligy.

Co si od tohoto hostování slibujete?

Především zápasové vytížení. Michal je mladý hráč, potřebuje pravidelně hrát. Může se také dobře ukázat v těžkých utkáních Evropské ligy a zaujmout i jiné kluby.

Jakou jste měli záložní variantu, kdyby Liberec do Evropské ligy nepostoupil?

Ve hře byly dva týmy z holandské ligy - Sparta Rotterdam a Heracles - a dva týmy z druhé bundesligy.

Někdo z české top trojky neměl zájem?

Sparta a Plzeň post defenzivního záložníka posílit nepotřebovala. Se Slavií jsme se bavili, ale nakonec jsme se rozhodli pro Liberec. I z důvodu většího herního vytížení. Ale třeba se k jednání vrátíme v létě.



Michal Sadílek zaujal během pandemie koronaviru i tím, že poslal půl milionu korun na plicní ventilátory do nemocnice v Uherském Hradišti. Radil se o tom s Vámi?

Volal mi: Pane Nehodo, chci poslat nějaké peníze domů do první linie. Byla to bezprostřední reakce, vůbec nepřemýšlel o mediálním zviditelnění. Až když pak ta nemocnice říkala, ať to zveřejní, tak s tím šel ven. On je opravdu charakterově výjimečný.

Jak?

Už od třinácti let věděl, že chce do zahraničí, měl jasný cíl. A i díky své buldočí povaze se dokázal prosadit v PSV Eindhoven, v loňské sezoně byl napevno v základní sestavě, to je na tak mladého hráče úžasné. Je to přirozený lídr.



Michal Sadílek, hráč PSV Eindhoven.

Útočník Tomáš Chorý z Viktorie Plzeň odehrál v této sezoně jen 52 minut, pro trenéra Guľu je až třetím útočníkem, to byl nejspíš hlavní důvod, proč nyní odešel na hostování do belgického Waregemu, že?

Ano, také. Do útoku přišel Zdeněk Ondrášek, a navíc Plzeň vypadla z Evropské ligy, a tak se rozhodla Tomáše uvolnit. Jde o hostování s opcí, takže pokud s ním budou spokojení, zůstane v Belgii. Je to jeho první zahraniční angažmá, těší se.

Jaké máte plány s brankářem Tomášem Vaclíkem, který je v Seville náhradníkem?

Měl smůlu, že si v červenci zranil koleno a přišel o závěr Evropské ligy, kterou Sevilla nakonec vyhrála. Ještě v přípravě na novou sezonu nebyl úplně fit, proto začal jako náhradník. Doufám, že se brzy opět stane jedničkou. Jeho situaci budeme řešit v průběhu října, Tomášovi končí za rok smlouva, tak bychom rádi věděli, zda nám klub nabídne její prodloužení, nebo budeme v zimě hledat nové angažmá.

V Seville začal třetí rok, nechce zkusit ještě něco jiného?

Vůbec ne. Prioritou je, aby zůstal v Seville. Je to španělská La Liga, úžasný klub i město.

Tomáš Vaclík, brankář Sevilly

Musíte mít radost z Václava Černého v nizozemském Twente - čtyři zápasy, tři góly.

Jsem nadšený! Tajně doufám, že se vrátí k výkonům, které předváděl v Ajaxu. Teď hraje pravidelně, dává góly, cítí důvěru trenéra. Poslední dva roky to neměl jednoduché. Těch náhod, které se otočily proti němu….

Třeba?

Těžké zranění kolene, po kterém se vrátil za rok a půl. Pak mu trenér Ajaxu opakoval, že mu dá šanci, ale nedal mu ji. Ajax hrál v Lize mistrů skvěle, takže ani nebyla nutnost měnit sestavu… Řekli jsme si, že Ajax nám prostě není souzen. Šel tedy do Utrechtu, ale nedostal tolik prostoru, kolik jsme očekávali. Do toho covid a konec ligy. V létě se nám povedlo najít Twente.

Od dětství byl Václav Černý považován za obrovský talent, v osmnácti nastupoval za slavný Ajax…

Kvalitu má obrovskou, ale nedostal šanci to naplno ukázat. V Ajaxu neodehrál čtyři zápasy v řadě v základu, necítil důvěru trenéra. Je to těžké, když se můžete přetrhnout, ale na tréninku jste pořád mezi prašivkami.

Prašivkami?

Tak jsme tomu dřív říkali. Když hrají na tréninku dva týmy proti sobě a vy jste v tom týmu, který nebude hrát zápas. Tím ale nechci Vášu omlouvat, jen konstatuju. Pak se samozřejmě dostával i do lehké deprese, když viděl, že kluci na stejné úrovni jsou už jinde. De Jong v Barceloně, Donny van de Beek v Manchesteru United...

Václav Černý vstřelil ve čtyřech zápasech za FC Twente tři góly.

Ten tam nedávno přestoupil z Ajaxu za miliardu korun.

Byli kamarádi. Jednou jsem byl u Vaška doma v Amsterdamu, seděl tam i Donny, tehdy zrovna nehrál a Váša ano. Říkám mu: Donny, musíš vydržet, to se otočí! No a ono se to otočilo úplně jinak, než jsem chtěl. Každopádně jsem rád, že Váša je teď zdravý. Bude mu 23 let, když vydrží hrát sezonu takhle dobře, může se zas dostat na top úroveň. Do italské či španělské ligy se přestupuje klidně i v sedmadvaceti. Uvidíme, co bude v létě.

Třeba přijde i pozvánka do reprezentace.

Tajně jsem doufal, že by si na něj mohl trenér Šilhavý vzpomenout, určitě ho stále sledují. Pokud bude pokračovat v současných výkonech, tak pozvánku dostane.

Komu z mladíků z vaší stáje předpovídáte velkou kariéru?

Věřím samozřejmě Sadílkovi v Liberci, pak Pavlovi Šulcovi, který hostuje z Plzně v Budějovicích. Ve Spartě nám teď hraje stoper Dominik Plechatý, Honza Fortelný šel hostovat do Teplic. Výborný je útočník Jablonce Tomáš Čvančara, už se na něj vyptávají Bruggy. V Jablonci je i nadějný Michal Černák, ročník 2003. A stejný ročník je stoper Sparty Martin Vitík. Krouží kolem něj Arsenal i kluby z bundesligy, ale chceme jít zatím českou cestou.

Ve světě je běžné, že hráčští agenti zastupují nejen fotbalisty, ale i trenéry. Co si o tom myslíte?

Víte, v českém prostředí je to trochu komplikované. Každý se domnívá, že když má trenér agenta, tak si bude brát do klubu hlavně hráče z jeho agentury. Teoreticky by to mohl být střet zájmů. My jsme občas pomohli trenérovi se smlouvou, ale žádného nezastupujeme.



Jak vlastně ovlivnila pandemie koronaviru fotbalový trh s hráči?

Šetří se. Hodně. Okolo top hráčů v anglické Premier League stále lítají miliony, ale průměrné hráče to ovlivnilo dost. Třeba v Itálii se fotbalisté hlavně vyměňovali, kluby neměly na to, aby investovaly ve velkém. Navíc kvůli covidu se ani neví, co bude. Dohrají se soutěže? Budou bez diváků? Kluby mají velké obavy. Ale jsem hlavně rád, že se hraje.