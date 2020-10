Do Anglie? Do Španělska? Fotbalistům Liberce pohárové tipy nevyšly

10:09

Míček se jménem Slovanu Liberec zařazeného do čtvrtého losovacího koše zůstal v míse až skoro do konce, na řadu přišel jako předposlední. Severočeský tým, který do skupiny prošel z play off přes kyperský APOEL Nikósie, se tak těsně vyhnul souboji s anglickým Tottenhamem, do jehož skupiny zamířil úplně poslední tažený klub z belgických Antverp.