Beer Ševa - Plzeň, hosté vrací do sestavy Buchu, hrají i Ondrášek či Ba Loua

Postoupí fotbalisté Slovanu Liberec po čtyřech letech do základní skupiny Evropské ligy? O všem rozhodne jediný zápas,...

Sledujeme online Viktoria Plzeň bojuje o postup do základní skupiny fotbalové Evropské ligy proti Hapoelu Beer Ševa. Duel z Izraele...

KOMENTÁŘ: Penalta proti Slavii? Snad bude nulová tolerance platit i pro ostatní

Premium Jistě, je to kruté. Bolí to. Hodně! A ještě bolet bude. Ale až to nejhorší přejde, možná i řada slávistů uzná, že...