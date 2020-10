O Evropské lize se mi ani nesnilo, říká liberecký brankář Nguyen

„Můj sen byl vždycky zahrát si českou nejvyšší soutěž. To, že budeme v Evropské lize, mě nikdy ani nenapadlo,“ přiznává osmadvacetiletý brankář, který do Liberce přišel v únoru 2018 z Vlašimi.

K postupu do hlavní fáze druhé nejprestižnější evropské soutěže, který severočeskému klubu přinese do klubové kasy kolem sta milionů korun, Nguyen přispěl výraznou měrou. Ve třech utkáních kvalifikace dostal jediný gól!

Vyznamenal se hlavně v play off proti kyperskému celku APOEL Nikósie, které všechno rozhodlo. V 52. minutě domácího zápasu fantasticky chytil takřka jistý gól Nuhiovi, který ho po povedené akci hostů nedokázal zblízka propálit.

„De Vincenti vracel přetažený míč zpět před bránu a já už viděl, že tam stojí Nuhiu úplně sám. Snažil jsem se co nejvíce roztáhnout a doufal jsem, že mě trefí, což se naštěstí stalo. I díky tomu jsme udrželi nulu až do konce,“ popsala klíčový zákrok brankářská jednička Slovanu.

Liberec nakonec vydřel postup díky penaltové trefě Kamsa Mary v nastavení a po čtyřleté odmlce dostane příležitost zahrát si v základní skupině Evropské ligy.

„Když jsem viděl, že se nastavuje pět minut, věřil jsem až do konce. Říkal jsem si, že je to dlouhá doba na to, udělat něco s výsledkem. Hosté hráli do našeho bloku, a to nám vyhovuje. Nakonec se to potvrdilo, jelikož jsme se ubránili a v prodloužení přišla penalta,“ konstatoval Nguyen.

„V předkolech při nás stálo štěstí. V Rumunsku byl náš soupeř FCSB kvůli koronaviru oslabený, v play off pak bylo štěstí, že jsme hráli doma, protože na Kypru by to byl úplně jiný zápas,“ uvažuje Nguyen.Liberecký tým měl v rozhodujícím zápase o postup výhodu domácího prostředí, kvůli koronavirovým opatřením se však hrálo bez diváků.

Po postupu děkoval i fanouškům, kteří sice na tribuny U Nisy ve čtvrtek nemohli, ale několik desítek jich přesto fandilo ze zahrádek nad hřištěm. „I zpoza stadionu jsme slyšeli fanoušky. Děkujeme jim za podporu, tohle vítězství patří i jim.“