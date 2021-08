Slavia ve hře o velké zápasy. Tým kosí zranění, přesto kouč slibuje: Budeme silní

„Je pro nás důležité, abychom do Prahy zase přitáhli atraktivní soupeře,“ neskrývá trenér Jindřich Trpišovský před dvojutkáním s polskou Legií.

Po nečekaném vyřazení z kvalifikace Champions League s Ferencvárosem z Maďarska stojí Slavia před další náročnou překážkou.

„Opět nás čeká silný soupeř, mistr své země, polský hegemon,“ vyjmenovával Jindřich Trpišovský.

Slavia - Legia ve čtvrtek od 19 hodin ONLINE

„Chtěli jsme Ligu mistrů, kterou se nám bohužel uhrát nepodařilo,“ přidal Lukáš Masopust, jeden z nejzkušenějších členů současného slávistického kádru. „Moc dobře víme, jak důležité zápasy nás čekají. Na druhou stranu: že bych kvůli tomu cítil nějaký zvláštní tlak? Jiný než před ostatními zápasy ve Slavii? To ne.“

Přitom se to trochu nabízí, protože Slavii jde o hodně.

O prestiž i finanční injekci, které se s účastí v pohárových soutěžích UEFA vážou. Jsou to jednoduché počty.

Postup do základní skupiny Ligy mistrů by býval klubu vynesl přibližně 400 milionů korun. A další krásné peníze lze vydělat za dosažené výsledky.



Rozdíly v odměnách Evropská versus Konferenční liga Za účast:

v Evropské lize 3 630 000 eur

v Konferenční lize 2 940 000 eur Za vítězství:

v Evropské lize 630 000 eur

v Konferenční lize 500 000 eur Za remízu:

v Evropské lize 210 000 eur

v Konferenční lize 166 000 eur Za postup ze skupiny:

v Evropské lize z prvního místa 1 100 000 eur, z druhého místa polovina

v Konferenční lize 650 00 z prvního místa, z druhého polovina Další peníze lze vydělat v případě postupů ve vyřazovací fázi.

Kdyby Slavia předčila Ferencváros a hrála by závěrečné předkolo, chcete-li play off Ligy mistrů, vydělala by i v případě vyřazení. UEFA totiž neúspěšným posílá „bolestné“ ve výši 130 milionů korun; a k tomu 95 milionů za skupinu Evropské ligy...

Právě o poslední zmíněnou částku jde nyní Slavii především.

Buď do Evropské ligy postoupí a dostane 95 milionů korun, nebo si v případě neúspěchu přijde v Konferenční lize na přibližně o 20 milionů méně.

„Pro nás je to však důležité i z jiného pohledu,“ říká Trpišovský. „Za poslední tři roky se nám podařilo dojít v Evropské lize dvakrát dost daleko, hráli jsme čtvrtfinále, potkali velké týmy a chceme to zažít znovu.“

Pro úplnost: i v Konferenční lize jsou třeba Tottenham či AS Řím, vedený trenérem José Mourinhem. Ale většina ostatních protivníků už zdaleka tak atraktivní není. A už vůbec ne pro Slavii, jejíž ambice po úspěšném období vedení před sezonou vyšponovalo hodně vysoko.

„Titul a Liga mistrů,“ vyhlásil před měsícem klubový boss Jaroslav Tvrdík. „Bylo by ode mě alibistické chtít cokoli jiného,“ dodal.

Neznamená to, že by snad po úvodním nezdaru s Ferencvárosem mělo být všechno ztraceno. Vždyť i v sezonách 2018/19 a 2020/21 se Slavia sbírala z neúspěchu v boji o Champions League. A nakonec zažila úžasné jízdy Evropskou ligou až do pokročilé fáze jarních bojů.



Poprvé potkala Genk, Sevillu a Chelsea. Letos na jaře zase Leicester, Rangers a Arsenal.

„K tomu připočtěte Nice nebo Leverkusen, na které jsme narazili v základní skupině a které bohužel fanoušci kvůli covidu nemohli vidět,“ poznamenal Trpišovský. „Byli bychom rádi, kdyby se tyto velké zápasy do Edenu vrátili,“ zopakoval.

I proto je pro Slavii nezbytné, aby zvládla dvojduel s Legií. První utkání se hraje v Praze ve čtvrtek od 19 hodin, odveta je na programu ve Varšavě o týden později v 21.00.

„Maximálně se koncentrujeme. Věřím, že postup urveme,“ říká odhodlaně krajní záložník či bek Masopust, jeden z těch slávistů, kteří se po náročném létu vyplněném evropským šampionátem vracel do zátěže postupně.

„A nebylo to jednoduché, když první zápas, který jsem po dovolené odehrál, byl hned mistrovský,“ připustil osmadvacetiletý reprezentant. Na čtvrteční střet je na rozdíl od řady spoluhráčů nachystaný.

„Bonus je, že se nám vrací Honza Bořil, který už týden trénuje naplno,“ raduje se trenér, že má k dispotici kapitána. Ale jinak...

„Krmenčík, Ševčík, Olayinka, Plavšič, samozřejmě dlouhodobě zranění Provod s Hovorkou, k tomu kluci, kteří se bohužel nevešli na soupisku. Ti všichni nám budou chybět. Vypadl nám i Kuchta, jemuž se vrátil zdravotní problém, který ho trápil před deseti dny. Uvidíme, jestli bude schopen nastoupit. Nemocný byl teď i Schranz.“

Výrazná marodka.

„Ale kádr máme ve Slavii hodně široký i kvalitní,“ zmínil Trpišovský. „Vždycky vám v určitých částech sezony někteří hráči scházejí, nikdy nemáte k dispozici všechny. Určitě poskládáme silnou jedenáctku i s dalšími možnostmi, jak do zápasu zasáhnout.“



Cokoli jiného by pro Slavii proti Legii mohlo znamenat průšvih.