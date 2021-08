Čtvrt miliardy korun. Slavia po vyřazení s Ferencvárosem přišla o příjemnou jistotu

Za minulou sezonu Slavia na bonusech a odměnách z pohárových soutěží vydělala takřka 400 milionů korun. O rok dřív se příjmy od Evropské fotbalové unie (UEFA) blížily k půl miliardě.

Letošní výdělek, zdá se, předchozí bohaté roky atakovat nebude. To by slávisté museli Evropskou či Konferenční ligu celou vyhrát...

V českých poměrech platí, že největším a nejlepším sponzorem klubů s nejvyššími rozpočty je právě UEFA.

Slavia podle dřívějšího vyjádření svého šéfa Jaroslava Tvrdíka do ekonomické bilance pro letošní sezonu započítala příjem z pohárů kolem 100 milionů korun, což je pořád hravě splnitelné.

Souboj s Ferencvárosem však byl pro Slavii ze sportovního i ekonomického hlediska zásadní.

Pokud by maďarského soupeře překonala, dál by mohla bojovat o štědře honorovanou Champions League. Jen za postup do základní skupiny UEFA vyplácí v přepočtu přibližně 400 milionů korun. To už však je pryč.

Slavia a bonusy z pohárů O co neúspěchem s Ferencvárosem přišla

o možnost bojovat o Ligu mistrů a sáhnout si na bonus 400 milionů korun

o play off Ligy mistrů - 130 milionů korun

o jistotu Evropské ligy - 95 milionů korun

o možnost bojovat o Ligu mistrů a sáhnout si na bonus 400 milionů korun o play off Ligy mistrů - 130 milionů korun o jistotu Evropské ligy - 95 milionů korun O co hraje s Legií

o Evropskou ligu - 95 milionů korun

o Evropskou ligu - 95 milionů korun Jakou má jistotu

Konferenční ligu - 76 milionů korun

Ani loni se do Ligy mistrů přes Midtjylland neprobila, ale díky nasazení přímo do 4. předkola získala bonus v přepočtu 130 milionů. A zároveň měla jistotu účasti v Evropské lize, což je od letošní sezony dalších 95 milionů korun.

Tady je vidět, jak neúspěch s Ferencvárosem pokladnu zasáhl citelně.

Na bonus za play off Ligy mistrů (130 milionů korun) po úterním vyřazení slávisté tedy nedosáhnou. V následujících dvou týdnech budou proti Legii Varšava bojovat o Evropskou ligu čili jen o 95 milionů korun.

„Jsem trenér, rozpočet nedělám, na představenstvo nechodím, takže nedokážu říct,“ reagoval kouč Jindřich Trpišovský na otázky, jak se Ferencváros projeví na ekonomice klubu.

„Za Evropskou ligu bych byl každopádně rád, protože jsme tam dvakrát prošli do jara, odehráli vynikající zápasy. Chceme do Edenu zase dostat tři zajímavé soupeře, šest dobrých utkání.“

Když to ani proti polskému šampionovi jeho tým nezvládne, čeká ho jen Konferenční liga.

To je zatím jediná slávistická jistota. Zbrusu nová pohárovou soutěž je nejmíň prestižní, nejmíň atraktivní i nejmíň finančně hodnocená. Za účast každý z dvaatřiceti účastníků dostane v přepočtu 76 milionů korun.

Další peníze lze vydělat díky výsledkům, což Slavii v minulé sezoně Evropské ligy pomohlo až k 395 milionům korun. Postoupila ze skupiny, ve vyřazovací fázi si poradila s Leicesterem i Rangers, až ve čtvrtfinále ji zastavil Arsenal.

I tak k celkové částce významně přispělo bolestné z neúspěšné kvalifikace právě o Champions League, což činilo zmíněných 130 milionů korun, čili třetinu.

V letošní sezoně za dílčí vítězství ve skupině Evropské či Konferenční ligy dostane tým šestnáct, resp. třináct milionů korun. Za postup do jarní vyřazovací fáze z první příčky je přibližně 28 milionů korun, z druhé polovina. V Konferenční lize vítěz skupiny získá 17 milionů.

Kdyby Slavia jízdu z minulé sezony v Evropské lize zopakovala a probila se až do čtvrtfinále, přineslo by to dalších 90 milionů korun. Ale to je v současné době ještě hodně daleko.

Nejdříve musí překonat Legii, aby se do pohárové soutěže číslo dvě vůbec probila.

Slávistický konkurent z domácí scény Sparta už v Evropské lize je, protože hrála těžší část kvalifikace o Champions League a jako účastník 3. předkola nemusí do závěrečného play off.

O Evropskou ligu ve čtvrtek v odvetě v Glasgow proti Celtiku bude bojovat Jablonec, který první duel doma prohrál 2:4. Pokud souboj neotočí, půjde do play off Konferenční ligy.

O postup do závěrečné fáze kvalifikace Konfereční ligy se rovněž ve čtvrtek večer bude snažit Plzeň proti velšskému The New Saints.